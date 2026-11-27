El caudal del río alcanzó los 9,5 millones de litros por segundo y obligó a cerrar una pasarela de las Cataratas del Iguazú del lado brasileño. Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño también provocaron inundaciones y restricciones en distintos puntos del Litoral argentino.
La extraordinaria crecida del río Iguazú, provocada por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, obligó a las autoridades brasileñas a cerrar preventivamente uno de los accesos peatonales a las Cataratas del Iguazú. La medida alcanzó a la pasarela del Parque Nacional del lado brasileño, debido a las condiciones de seguridad.
Las mediciones realizadas este jueves, a las 8, registraron un caudal de 9,5 millones de litros de agua por segundo, más de seis veces superior al promedio habitual de 1,5 millones de litros por segundo para esta época del año.
Ante el incremento de los niveles de agua en la cuenca del alto Paraná, la represa de Itaipú dispuso la apertura de sus compuertas para aliviar el volumen acumulado en el embalse.
Por qué cerraron los accesos a las Cataratas del Iguazú
Las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu resolvieron interrumpir la circulación de visitantes por la pasarela peatonal ante el aumento del caudal. La decisión respondió a los protocolos de seguridad establecidos para situaciones de crecidas extraordinarias.
Las precipitaciones registradas durante los últimos días incrementaron el aporte de los cursos de agua de la región y provocaron complicaciones en diferentes sectores de las cuencas de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay.
Hasta el momento, no se informó una fecha para la reapertura del acceso afectado. La habilitación dependerá de la evolución de los niveles del río y de las evaluaciones que realicen las autoridades brasileñas.
Cerraron siete pasos fronterizos en Misiones
La situación hidrológica también provocó la interrupción de siete pasos fronterizos que conectan a Misiones con Paraguay y Brasil.
Sobre el río Paraná, quedaron suspendidos los cruces internacionales de Puerto Rico, Corpus y Jardín América, mientras que sobre el río Uruguay fueron inhabilitadas las conexiones de San Javier, Alba Posse, El Soberbio y Panambí.
El avance de la onda de crecida del Uruguay llegó hasta Monte Caseros, Corrientes. Las autoridades mantuvieron bajo vigilancia a las localidades ribereñas, aunque hasta el momento del relevamiento no se habían registrado evacuaciones en ciudades ubicadas sobre ese curso de agua.
Crecida del río Paraná: la situación en Entre Ríos y el Litoral
En Entre Ríos, las localidades de Hernandarias, Paraná, Diamante y Victoria registraron niveles superiores a las cotas de alerta. La Paz también permaneció bajo seguimiento por la altura del río.
En Santa Fe, la situación comprendió a San Javier, Reconquista, San Lorenzo y la capital provincial. En esta última, el descenso del agua permitió que el registro se acercara a la cota de alerta.
Por su parte, las ciudades correntinas de Goya y Esquina continuaron con niveles elevados. Si bien algunos registros mostraron estabilidad o una tendencia descendente, los organismos competentes mantuvieron el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, publicó Perfil.
Miles de personas afectadas por las inundaciones
En Chaco, alrededor de 2.000 personas continuaban con sus viviendas anegadas. Una de las localidades más comprometidas era Barranqueras, en el Gran Resistencia, donde se contabilizaron 253 personas afectadas por esa situación.
En Corrientes, la cantidad de evacuados y autoevacuados rondaba las 1.300 personas, mientras que en la ciudad de Santa Fe se registraron 315 personas asistidas.
Otra de las consecuencias de las crecidas fue el desplazamiento de camalotes que transportaron animales hacia sectores costeros y espacios públicos. Durante los últimos días se detectaron serpientes yararás de gran porte en distintas ciudades de la región.
Nuevas alertas por tormentas y la búsqueda de una argentina en Brasil
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para la región, mientras que Posadas declaró el alerta naranja ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.
En Brasil, además, continuaba la búsqueda de Keila Daiana da Costa, una joven argentina de 24 años, oriunda de San Pedro, Misiones, que desapareció en Ubatuba, estado de San Pablo.
La mujer fue arrastrada por una crecida repentina del río Indaia durante el temporal registrado entre el domingo y el lunes, cuando se acumularon 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas.