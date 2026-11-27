La diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación modificó la conveniencia de los medios de pago en Brasil. Actualmente, utilizar tarjetas de crédito o débito y cancelar los consumos en dólares puede resultar más económico que operar con Pix.
Los argentinos que planean pasar sus vacaciones en Brasil deberán prestar atención a las cotizaciones de las monedas antes de elegir cómo pagar sus consumos. La reciente ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) posicionó a las tarjetas de crédito y débito como una alternativa más económica frente a Pix.
El sistema brasileño de pagos mediante códigos QR se convirtió en uno de los medios más utilizados por los turistas argentinos, debido a su integración con billeteras virtuales como Mercado Pago, Cocos, Belo, Prex y Personal Pay, entre otras.
Su funcionamiento es similar al de los pagos electrónicos en Argentina: el usuario escanea el código QR del comercio, verifica el importe de la operación y confirma la compra desde su teléfono celular.
Por qué conviene pagar con tarjeta en Brasil
Las billeteras virtuales argentinas que permiten operar con Pix utilizan como referencia el dólar contado con liquidación para realizar la conversión de reales a pesos. Esta cotización registró un incremento superior al 8% durante los últimos días, lo que amplió su diferencia respecto del tipo de cambio oficial.
Según publicó Clarín, al momento del relevamiento, el dólar oficial cotizaba a $1.625, mientras que el contado con liquidación alcanzaba los $1.767. La diferencia entre ambas cotizaciones era del 8,7%.
“La mejor alternativa es pagar tarjeta de crédito o débito, siempre cancelando en dólares al valor oficial”, explicó Ariel Sbdar, cofundador y CEO de la plataforma de inversiones Cocos Capital.
Cómo pagar con tarjeta durante las vacaciones en Brasil
Para aprovechar la diferencia cambiaria, los turistas pueden utilizar una tarjeta de débito vinculada a una cuenta bancaria en dólares, en la que previamente hayan depositado las divisas adquiridas al tipo de cambio oficial.
Otra posibilidad consiste en realizar los consumos con tarjeta de crédito y, posteriormente, cancelar el saldo en moneda extranjera con dólares propios. Para ello, es necesario verificar las condiciones de la entidad bancaria y solicitar el denominado stop debit cuando corresponda, a fin de evitar el débito automático en pesos.
Sbdar también señaló que adquirir dólares mediante el mercado MEP resultaba conveniente al momento del relevamiento, debido a que su cotización presentaba una diferencia de casi el 6% respecto del contado con liquidación.
Cuánto cuesta pagar con Pix en Brasil
La cotización del real varía entre las billeteras virtuales, por lo que comparar los valores antes de realizar una operación puede representar un ahorro, especialmente en gastos de alojamiento, gastronomía y excursiones.
De acuerdo con el relevamiento realizado a través del sitio comparapix.com.ar, las plataformas que ofrecían algunas de las cotizaciones más bajas eran:
Peanut: $295,02 por real.
Wallbit: $296,17 por real.
Takenos: $299,77 por real.
También figuraban entre las alternativas ARQ, Cocos y Mercado Pago. Estos valores pueden modificarse durante la jornada, por lo que resulta necesario consultar las cotizaciones antes de efectuar cada pago.
Las ventajas de utilizar Pix durante las vacaciones
Desde Mercado Pago destacaron que el sistema permite realizar operaciones en cualquier comercio brasileño que acepte Pix, independientemente de la plataforma utilizada para generar el código QR.
“Pix es una de las formas más simples y seguras de pagar en Brasil. Al pagar con QR, el usuario siempre puede validar el monto de la operación antes de confirmarla”, explicaron fuentes de la compañía consultadas por Clarín.
Entre sus principales ventajas, la empresa mencionó la posibilidad de conocer el importe final antes de confirmar la compra, operar sin efectivo ni comisiones adicionales y controlar los gastos mediante el historial de movimientos de la aplicación.