El periodista Luis Ventura fue internado este viernes tras sufrir una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza para viajar a Miami, donde este domingo se realizará una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino.

La información fue dada a conocer por Nicolás Peralta en el programa SQP, de América TV. Según relató, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) comenzó a sentirse mal después de finalizar su programa en Radio del Plata.

“Se descompuso camino a Ezeiza. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami”, explicó Peralta, quien confirmó que Ventura quedó internado en el Sanatorio de la Trinidad.

Qué le pasó a Luis Ventura y cómo se encuentra

Según detalló el periodista, la descompensación estuvo relacionada con un episodio de hipertensión. “Le dio un pico de presión. Él viene con un cuadro de estrés muy grande”, indicó.

Peralta señaló que Ventura atravesaba un período de cansancio debido a sus compromisos laborales y a las responsabilidades vinculadas con la organización de las distintas entregas de los Martín Fierro.

Además, informó que deberá someterse a una serie de estudios médicos y que permanecerá alejado de sus actividades mientras se encuentre internado.

“Pero está bien, está bien, le dio un pico de presión. Se sintió mal y le subió la presión”, manifestó el panelista.

Luis Ventura no asistirá a los Martín Fierro Latino

La internación obligó al presidente de APTRA a cancelar su viaje a Estados Unidos, donde tenía previsto encabezar la delegación argentina durante la cuarta edición de los Martín Fierro Latino.

La ceremonia se realizará este domingo 29 de noviembre en el hotel JW Marriott Brickell de Miami.

El episodio ocurrió en medio de una intensa agenda laboral para Ventura, quien recientemente había regresado de Uruguay, donde también participó de una entrega de los premios.

El contexto institucional de APTRA

En las últimas semanas, la asociación quedó involucrada en una controversia institucional tras conocerse una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), en el marco de una denuncia presentada por un socio y cuestionamientos sobre la última asamblea de la entidad.

Ante esa situación, Ventura había defendido públicamente su gestión y brindado explicaciones sobre los requerimientos del organismo de control.