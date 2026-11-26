Natalia Oreiro asistió a los Premios Cóndor de Plata con un conjunto blanco y negro diseñado por Evangelina Bomparola. La actriz, que recibió dos reconocimientos, estuvo acompañada por Ricardo Mollo, quien mantuvo su característico estilo descontracturado.
Natalia Oreiro fue una de las protagonistas de la ceremonia de los Premios Cóndor de Plata, donde recibió dos distinciones y llamó la atención con una propuesta de moda que combinó elegancia y audacia. La actriz uruguaya asistió junto a su marido, Ricardo Mollo, con un conjunto diseñado por Evangelina Bomparola.
La artista apostó por una combinación de prendas en blanco y negro que se apartó del tradicional vestido de gala. Las transparencias, el cuero y los detalles metálicos fueron los elementos centrales de su vestuario.
Además de destacarse por su elección estética, Oreiro recibió las estatuillas de Mejor Actriz y Mejor Canción de Cine por sus trabajos vinculados con La noche sin mí y La mujer de la fila.
El look de Natalia Oreiro en los Premios Cóndor de Plata
La actriz lució una camisa blanca abierta que dejó parte de su corpiño de encaje negro a la vista. Completó el conjunto con un collar largo de soga y un dije en forma de corazón.
La otra pieza protagonista fue una falda de cuero negro de tiro alto, con flecos de terminación brillante que aportaron movimiento al vestuario.
Para complementar la propuesta, eligió sandalias negras de taco aguja con tiras finas decoradas con púas metálicas y una cartera de mano del mismo color, adornada con tachas plateadas.
El peinado y el maquillaje que completaron su vestuario
Oreiro optó por un rodete tirante, con el flequillo corto suelto y peinado hacia un costado. En cuanto al maquillaje, apostó por sombras oscuras con efecto smokey eyes, delineado y máscara de pestañas.
La preparación también incluyó contorno, iluminador, rubor y un labial rojo suave. El maquillaje estuvo a cargo de Rosana Thomas, mientras que Luli Gemelli fue la responsable del estilismo.
La combinación de prendas y accesorios mantuvo una estética monocromática, con detalles de inspiración rockera que se alejaron de las propuestas convencionales de una ceremonia de premiación.
Natalia Oreiro y Ricardo Mollo compartieron un premio
La actriz estuvo acompañada durante la velada por Ricardo Mollo, quien eligió un vestuario clásico y descontracturado, fiel a su estilo habitual.
La pareja también compartió un momento sobre el escenario al recibir el reconocimiento a Mejor Canción de Cine, ya que ambos participaron en el tema musical premiado, publicó TN Estilo.
De esta manera, Oreiro cerró una noche marcada por los reconocimientos a su trayectoria artística y una elección de vestuario que combinó prendas clásicas con elementos contemporáneos.