Las empleadas domésticas recibirán en diciembre los salarios de noviembre con aumento y la segunda cuota del aguinaldo. Cuánto cobrará una trabajadora que cumple cuatro horas semanales y cómo quedaron las escalas salariales según cada categoría.
Las empleadas domésticas recibirán en diciembre de 2026 los salarios correspondientes a noviembre con un incremento del 1,6%, además de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Asimismo, durante el último mes del año se aplicará una nueva actualización salarial del 1,6%.
Una trabajadora contratada para realizar tareas generales con retiro durante cuatro horas semanales tendrá un salario mínimo estimado de $4.237,25 por hora, si se contempla el aumento previsto para diciembre.
De esta manera, percibirá aproximadamente $16.949 por semana, lo que equivale a $67.796 en un mes de cuatro semanas. A esa cifra deberán sumarse el aguinaldo y los adicionales que correspondan.
Cuánto cobra una empleada doméstica con el aguinaldo
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario deberá abonarse hasta el 18 de diciembre inclusive y representará el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año.
Para una trabajadora que cumplió regularmente cuatro horas semanales durante todo el semestre, tomando como referencia un salario mensual de $67.796, el medio aguinaldo ascendería a $33.898.
De esta manera, los ingresos estimados serían los siguientes:
Salario por hora: $4.237,25.
Salario semanal por cuatro horas: $16.949.
Salario mensual por cuatro semanas: $67.796.
Medio aguinaldo estimado: $33.898.
Total estimado con aguinaldo: $101.694.
Estos valores no contemplan adicionales por antigüedad, zona desfavorable u horas extras. El importe definitivo dependerá de las jornadas trabajadas y de la remuneración correspondiente.
Aumento salarial para las empleadas domésticas
Según la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), durante el último trimestre del año se establecieron incrementos acumulativos y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.
El esquema de actualizaciones quedó conformado de la siguiente manera:
Octubre: aumento del 1,7% sobre los básicos de septiembre, más la incorporación del 50% de la suma no remunerativa.
Noviembre: incremento del 1,6% sobre los valores de octubre y la incorporación del 25% restante de dicha asignación.
Diciembre: suba del 1,6% sobre los salarios básicos de noviembre.
Las trabajadoras mensualizadas cobrarán en diciembre los haberes correspondientes a noviembre, mientras que quienes perciben sus remuneraciones por jornada o semana deberán recibir los importes actualizados según la escala vigente al momento de realizar las tareas.
Escala salarial de las empleadas domésticas
De acuerdo con los valores correspondientes a noviembre difundidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), los salarios mínimos por categoría quedaron establecidos de la siguiente manera:
Supervisor o supervisora
Con retiro: $4.923,44 por hora y $614.186,76 mensuales.
Sin retiro: $5.339,08 por hora y $677.369,70 mensuales.
Personal para tareas específicas
Con retiro: $4.695,59 por hora y $574.828,75 mensuales.
Sin retiro: $5.093,82 por hora y $633.158,89 mensuales.
Caseros
- Sin retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensuales.
Sin retiro: $4.918,66 por hora y $619.810,80 mensuales.
Personal para tareas generales
Con retiro: $4.170,52 por hora y $511.639,37 mensuales.
Sin retiro: $4.447,11 por hora y $562.284,09 mensuales.