El proyecto Puebleando, una iniciativa solidaria destinada a mejorar la conectividad y las condiciones educativas en las zonas rurales de Entre Ríos, ya llegó a 114 establecimientos escolares en menos de dos años. Sus impulsores, César Engelmann y Bruno Stoa, recorrieron cientos de kilómetros para entregar antenas de internet satelital, cámaras de seguridad, útiles escolares, ropa y juguetes.

En diálogo con el programa Moviendo el Avispero, de Elonce, Engelmann explicó que la propuesta surgió a partir de la preocupación por el éxodo rural, el cierre de establecimientos educativos y las dificultades que enfrentan diariamente las familias que viven en el campo.

En su recorrida más reciente, visitaron cuatro escuelas ubicadas entre los departamentos Feliciano y La Paz, para lo cual debieron transitar 387 kilómetros por caminos rurales.

“Llegamos a 114 escuelas visitadas. Somos dos locos sueltos en los ratos libres”, expresó.

Cómo nació Puebleando: una historia vinculada al campo

La iniciativa comenzó a gestarse luego de que ambos amigos compartieran diferentes viajes por localidades entrerrianas y observaran el abandono de viviendas y establecimientos educativos.

“Siempre veíamos cómo la gente va emigrando de la zona rural. Nos sorprendía ver tantas escuelas cerradas y casas abandonadas. Estuvimos entre mate y mate conversando para ver qué podíamos hacer para que no siguieran pasando esas cosas”, recordó Engelmann.

El vínculo familiar con la educación rural también fue determinante para impulsar el proyecto. Según contó, sus hijos representan la quinta generación de estudiantes rurales de su familia.

“Queríamos ver qué herramienta podíamos darle a la gente para que tenga un lacito más que la ate a su tierra. Es doloroso cuando miran y extrañan, muchas veces por falta de oportunidades”, manifestó.

Sin embargo, hubo una situación particular que terminó de motivarlo.

“Hace casi dos años fuimos al paraje donde se crió mi señora. Verla llorar delante de su escuelita rural cerrada, convertida en una tapera, nos encendió para que hagamos esto”, relató.

Internet satelital para reducir la brecha digital

La llegada de las primeras antenas Starlink al país les permitió encontrar una alternativa para conectar establecimientos ubicados en lugares donde incluso resulta difícil acceder a una señal de telefonía celular.

Engelmann explicó que la falta de conectividad representa un obstáculo tanto para las actividades educativas como para los trámites cotidianos de los habitantes de las zonas rurales.

“En la mayoría de los lugares donde vamos no tenés señal de celular y mucho menos internet. Hoy se hace absolutamente todo digitalmente, desde un trámite de Senasa por las vacas hasta las notas y la asistencia que tienen que cargar las maestras”, señaló.

Las primeras antenas fueron adquiridas con recursos propios. Posteriormente, la difusión de las entregas a través de las redes sociales permitió que más personas se sumaran a la iniciativa.

“Empezamos a mostrar lo que hacíamos y comenzó a sumarse más gente, hasta que llegamos a un punto en el que tenemos antenas de sobra para entregar”, destacó.

Donaciones que llegan desde distintos lugares del mundo

Puebleando se sostiene mediante aportes particulares de personas que decidieron colaborar con las necesidades de las comunidades educativas rurales.

Entre los donantes hay trabajadores de diferentes actividades, argentinos radicados en el exterior e incluso ciudadanos españoles que nunca visitaron el país.

“No agarramos plata ni transferencias. Solamente recibimos las donaciones que nos van acercando y hacemos una trazabilidad desde que llegan hasta que las entregamos en la escuela”, explicó Engelmann.

Los impulsores de la iniciativa trabajan en el sector turístico junto a sus familias y destinan sus momentos libres a recorrer los establecimientos educativos.

“Esto lo hacemos de corazón. Tenemos nuestros trabajos y el poquito tiempo libre que tenemos entre semana lo dedicamos a recorrer las escuelas”, afirmó.

Dos estudiantes caminaban 10 kilómetros y consiguieron bicicletas

Con el avance del proyecto, sus integrantes comenzaron a identificar otras necesidades que excedían la falta de acceso a internet. Por ese motivo, incorporaron la entrega de ropa, botas de goma, calzado, útiles, juguetes, pelotas, impresoras y equipamiento tecnológico.

Durante una de las últimas recorridas, conocieron la situación de dos estudiantes que debían atravesar varios kilómetros a pie para asistir a clases.

“Había dos niños que iban caminando 10 kilómetros entre medio de las estancias. Cargamos un video cortito y ya conseguimos las bicicletas para esos dos gurises, para que no tengan que ir a pie”, contó.

También comenzaron a entregar cámaras de seguridad ante los hechos delictivos que, según relató, sufrieron algunos establecimientos rurales.

“Muchas escuelas tienen problemas de inseguridad. Les entran, les roban computadoras, heladeras y lo que encuentran”, explicó.

Los caminos rurales, uno de los principales obstáculos

Para organizar las recorridas, los impulsores de Puebleando mantienen contacto con docentes rurales, quienes les brindan información sobre otros establecimientos que necesitan asistencia.

A partir de esas referencias, diagraman los recorridos e intentan visitar entre tres y cuatro escuelas por jornada, aunque las condiciones de los caminos suelen dificultar los traslados.

“Hay lugares en los que tuvimos que meternos con un cuatriciclo de doble tracción porque no había forma de entrar con la camioneta. Ya no sé cuántos amortiguadores le voy cambiando”, relató Engelmann.

Asimismo, aseguró que conocieron situaciones de docentes que permanecieron aislados durante varios días dentro de los establecimientos debido a las precipitaciones y al deterioro de los accesos.

“Hay maestras que se quedan aisladas 10 o 15 días dentro de la escuela, muchas veces se les corta la luz y te lo cuentan como algo normal”, expresó.

En ese sentido, destacó el compromiso de quienes trabajan diariamente para garantizar la educación en el campo.

“Las maestras rurales son de otro planeta. Es emocionante ver el sacrificio que hacen por los caminos que andan y lo que hacen por sus gurises”, sostuvo.

Cómo mantienen el servicio de internet en las escuelas rurales

La instalación de las antenas satelitales también implica afrontar el costo mensual de la suscripción. Para garantizar la continuidad del servicio, Puebleando implementó diferentes modalidades de financiamiento.

En algunos casos, las personas que donaron las antenas decidieron apadrinar los establecimientos y hacerse cargo del abono mensual. En otros, las cooperadoras escolares reúnen los recursos necesarios.

Además, mediante el Club Puebleando, los impulsores comercializan diferentes productos, como remeras, cuchillos, termos y mates, para solventar algunas suscripciones.

“Cuando son matrículas muy chiquitas, que tienen tres o cuatro gurises, buscamos a alguien que apadrine la escuela o nosotros, con Puebleando, le pagamos la suscripción mensual”, detalló.

El nuevo desafío: crear huertas escolares

De cara a 2027, Engelmann adelantó a Elonce que el proyecto iniciará una nueva campaña solidaria destinada a promover la creación de huertas en establecimientos educativos rurales.

La propuesta surgió a partir de las inquietudes que manifestaron las docentes durante las recorridas, quienes expresaron su interés en enseñarles a los estudiantes a cultivar sus propios alimentos.

“Queremos durante este verano conseguir herramientas para armarles kits a las escuelitas, para que les enseñen a hacer huertas a los chicos”, anunció.

La iniciativa busca fomentar hábitos de alimentación saludable, transmitir conocimientos vinculados con el cultivo de la tierra y contribuir a la economía de las familias.

MOVIENDO EL AVISPERO - UNA INICIATIVA SOLIDARIA QUE CONECTA ESCUELAS RURALES ENTRERRIANAS

“Es lindo ver crecer una planta de tomate, lechuga o zanahoria. Comés sano, ayudás a la economía y enseñás un oficio que esos niños después les van a enseñar a sus hijos”, destacó.

Una iniciativa entrerriana que cruzó las fronteras

El crecimiento de Puebleando permitió extender la colaboración hacia otras provincias argentinas. Según contó Engelmann, ya enviaron equipamiento a Corrientes y recibieron solicitudes de otros lugares del país.

Además, la experiencia fue replicada en la República Oriental del Uruguay, donde un grupo de motociclistas comenzó a colaborar con establecimientos rurales bajo el nombre de Puebleando Uruguay.

“Estamos muy contentos. Ellos ya arrancaron con las primeras escuelitas en Uruguay. La idea es que imiten nuestro gesto y que se acuerden de la gente del campo”, manifestó.

El impulsor del proyecto remarcó que uno de sus principales objetivos es contribuir a que las familias puedan permanecer en sus lugares de origen y evitar el cierre de establecimientos educativos.

“Cuando cierra una escuela, nunca más vuelve a resurgir ese paraje, pueblito o colonia. Por eso es importante mantenerlas abiertas”, reflexionó.

Cómo colaborar con Puebleando

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden contactarse con sus impulsores a través de las redes sociales del Proyecto Puebleando, donde comparten las recorridas, las entregas y las necesidades de cada establecimiento.

Actualmente, reciben donaciones de ropa infantil, zapatillas, botas de goma, juguetes didácticos, pelotas, útiles escolares, impresoras y resmas de papel, entre otros elementos.

Engelmann aclaró que no es necesario adquirir productos nuevos para colaborar y que incluso compartir las publicaciones permite ampliar el alcance de la propuesta.

“Una pelota, un juguete con el que su hijo o su nietito no juega más, un par de zapatillas o de botas de goma. Todo sirve, todo es bienvenido. No precisa gastar plata para ayudar a una zona rural”, aseguró.

Finalmente, destacó la emoción que experimentan cada vez que llegan a una comunidad educativa.

“Ver esos niños a los que les brillan los ojitos cuando llegamos con juguetes o útiles nuevos es muy reconfortante. Cuesta mucho llegar a esos lugares, pero lo hacemos con el corazón”, concluyó.