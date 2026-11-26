Boca copó el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2026 con ocho futbolistas, tras consagrarse campeón del certamen continental y poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La Conmebol difundió este jueves la formación con los jugadores más destacados de la competencia.

Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel y Sebastián Villa fueron los representantes del conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La formación se completó con Adson, de Vasco da Gama; Bernard, de Atlético Mineiro; y Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque.

Los ocho jugadores de Boca elegidos por la Conmebol

La elección estuvo a cargo del Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol, integrado por exfutbolistas sudamericanos. El reconocimiento no contó con la participación de los hinchas mediante una votación.

La publicación generó numerosas repercusiones entre los simpatizantes del Xeneize, quienes celebraron la presencia de ocho integrantes del plantel campeón, aunque también cuestionaron la ausencia de Milton Delgado.

“Qué infravalorado está Delgado”, “¿Delgado? ¿Lozano?” y “¿Cómo no va a estar Delgado? Cierren todo”, fueron algunas de las reacciones que se conocieron en las redes sociales.

Merentiel y Villa, entre los más destacados de la Copa Sudamericana

Además del reconocimiento en el equipo ideal, dos futbolistas de Boca sobresalieron en las estadísticas individuales del certamen continental.

Miguel Merentiel finalizó como el máximo goleador del Xeneize en la competencia, con cinco tantos. El delantero quedó a dos conquistas del uruguayo Salomón Rodríguez, quien convirtió siete goles con Montevideo City Torque.

Por su parte, Sebastián Villa registró cuatro asistencias y terminó segundo en esa estadística, solamente por detrás de Cristian Souza, futbolista de Cienciano de Perú.

El camino de Boca hacia el título de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Arruabarrena atravesó cinco instancias eliminatorias hasta alcanzar la consagración internacional frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.

Estos fueron los resultados de Boca en las etapas de eliminación directa:

16avos de final

Boca 1-0 O’Higgins.

O’Higgins 1 (3)-(4) 0 Boca.

Octavos de final

Boca 3-1 Recoleta.

Recoleta 0-4 Boca.

Cuartos de final

Boca 1-0 San Pablo.

San Pablo 1-1 Boca.

Semifinal

Boca 0-1 Vasco da Gama.

Vasco da Gama 1-3 Boca.

Final

- Boca 2-0 Atlético Mineiro.

El reconocimiento de la Conmebol llegó cinco días después de la consagración del Xeneize, que volvió a conquistar un título internacional tras 18 años.