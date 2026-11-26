Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino buscará mantener su rendimiento en el circuito de Lusail, donde todavía no logró puntuar.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésima segunda y penúltima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine buscará ratificar el rendimiento que mostró en Las Vegas, donde consiguió el sexto puesto.
La competencia se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,418 kilómetros de extensión y 16 curvas. La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, previstas para las 10.30 y las 14, respectivamente.
El sábado se llevará a cabo la tercera práctica, desde las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15. La carrera principal se disputará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 13, en horario argentino.
Colapinto buscará volver a sumar en la Fórmula 1
El argentino llegará a Qatar luego de conseguir ocho puntos en el Gran Premio de Las Vegas, resultado que le permitió finalizar una racha de seis competencias consecutivas sin ingresar en la zona puntuable.
El piloto de Alpine no había logrado sumar en las carreras de Azerbaiyán, Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
La de este fin de semana será su tercera participación en el circuito de Lusail, donde todavía no consiguió puntos. En 2024 debió abandonar tras verse involucrado en un accidente durante la primera vuelta, mientras que en 2025 terminó en la decimocuarta posición.
Cómo están las principales posiciones del campeonato
Con dos fechas pendientes para la finalización de la temporada, el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, ya se consagró campeón mundial y se convirtió, con 20 años, en el piloto más joven en alcanzar el título en la historia de la categoría.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ocupa el segundo lugar del campeonato, mientras que los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completan las primeras cinco posiciones.
Cronograma y horarios del Gran Premio de Qatar
Viernes 27 de noviembre
10.30: primera práctica libre.
14.00: segunda práctica libre.
Sábado 28 de noviembre
11.30: tercera práctica libre.
15.00: clasificación.
Domingo 29 de noviembre
- 13.00: carrera.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.