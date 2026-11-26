La economía argentina entró en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída. El PBI retrocedió 0,6% entre abril y junio, y los datos del EMAE anticipan una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre. El repunte del noveno mes del año no alcanzó. Los tres sectores que más traccionan la economía -agro, minería y energía- no lograron compensar la debilidad del resto de las actividades. Frente a este escenario, el Gobierno se encuentra en una encrucijada: mantener el rumbo del plan económico o introducir cambios graduales.

Sin embargo, los economistas coinciden en que la actual inestabilidad cambiaria deja poco margen para introducir cambios en el rumbo del programa económico. La ventana de oportunidad era más visible meses atrás, cuando había una mayor oferta de dólares y un riesgo país menos elevado. Las cuentas pendientes son lograr una mayor expansión del crédito y bajar los costos de financiamiento. Una suba del dólar podría mejorar la competitividad de los sectores transables, pero también acelerar la inflación y profundizar la caída de la actividad en los rubros que dependen del mercado interno.

"Ahora la clave está en cómo resuelve el Gobierno la fuerte presión sobre el dólar, que se evidencia tanto en la suba del oficial como de los paralelos, y el aumento del riesgo país", dijo el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica.

Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravina explicó en diálogo con Ámbito que, entre las causas por las que la actividad económica entró en recesión, se encuentran las limitaciones de la "locomotora" que conforman la minería, la energía y la agroindustria. "Aporta un montón de dólares y somos exportadores netos de esos productos en un mundo en el que, tras el conflicto de Medio Oriente, los precios internacionales se elevaron mucho. Pero cuesta que esos dólares derramen puestos de trabajo y expansión en el resto de las actividades, más allá de los sectores conexos", amplió.

Y agregó: "El problema de la caída en recesión técnica es porque el resto de la economía -estamos hablando del 85% restante- no reacciona o incluso está estancada o cae. Tenemos sectores como la construcción, la industria y el comercio muy golpeados, y algunos, incluso intermediación financiera, que están más estancados".

Por su parte, Matías Rajnerman, también en diálogo con este medio, opinó sobre el estado de situación: "Yo creo que en el medio de una situación de estrés cambiario, en donde la inflación viene a acelerarse y quedar levemente por encima del 2% en octubre, es difícil pensar un poco las políticas. Yo creo que los problemas hay que ir a buscarlos un poco más atrás, cuando básicamente había algo más de abundancia. ¿De qué? Bueno, principalmente oferta de dólares".

El experto mencionó que en agosto comenzó una desaceleración de la compra de reservas -cuando el riesgo país empezó a subir- y esto se convirtió en "un error y un problema". "Seguir adquiriendo divisas hubiese dado algo de margen también en el mercado de los pesos para bajar un poco el costo de financiamiento, bajar un poco el costo del crédito y que eso permitiera impulsar los préstamos y, de esa manera, poner algo de, entre comillas, plata en el bolsillo de la gente", agregó.

Rajnerman insiste en que esa situación generó un contexto en el que hay básicamente un rebalanceo de carteras de pesos a dólares, lo que implica que sería conveniente esperar a que pase la tormenta antes de adoptar nuevas medidas.

Por qué es tan difícil cambiar el rumbo económico

Los expertos coinciden en señalar que el problema de la recesión técnica radica en que buena parte de la economía no reacciona o directamente retrocede. De allí surge el interrogante central sobre por qué el impulso se concentra en el tridente exportador vinculado a los recursos naturales -agro, minería y energía- y cómo lograr que ese dinamismo se extienda al resto de las actividades.

Con la mirada puesta en el tipo de cambio, la apreciación cambiaria -cabe recordar que hasta hace un par de días el tipo de cambio se encontraba en su nivel más apreciado desde que se estrenó el esquema de bandas- afecta a las actividades transables no primarias. "Estamos hablando de la industria, el turismo y la construcción, porque los costos de construir en dólares están muy altos", describió Sigaut Gravina. En ese sentido, explicó que un tipo de cambio más competitivo -cuya corrección ya comenzó- ayudaría a estos sectores.

Pero depreciar la moneda en este contexto no ayudaría a todos los sectores. "Hay un problema en los sectores no transables, en los que dependen de la demanda interna, con la insuficiencia de ingresos: a las familias o les está cayendo el empleo de calidad, o en términos reales el ingreso no está creciendo. Esto es difícil de corregir, más que estamos a menos de un año de elecciones. Por ejemplo, una corrección cambiaria en el corto plazo probablemente te acelere la inflación y te genere un efecto recesivo", amplió el economista.

Por último, Rajnerman detalló: "Hay algo que es como más de fondo de la política de Milei, que tiene que ver con las partidas de ajuste. O sea, que a casi tres años de gestión el gasto de capital, el gasto en la obra pública, siga absolutamente parado: 70% por debajo de lo que era en el gobierno de Alberto Fernández, que ya estaba algo por debajo del gobierno de Macri. Se podría haber adoptado otra política de gasto, aun conservando el superávit, aun conservando este nivel de impuestos y de gasto, que tuviese justamente menos impacto en el nivel de actividad".