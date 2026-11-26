REDACCIÓN ELONCE
Ramón Romero tiene 87 años y lleva 64 dedicado a la venta ambulante de plumeros. En diálogo con Elonce, contó cómo transcurrieron sus años de trabajo, las dificultades de las ventas y por qué decidió continuar con su actividad tras enviudar.
A sus 87 años, Ramón Romero continúa recorriendo las calles de Paraná como vendedor ambulante de plumeros, oficio al que se dedicó durante los últimos 64 años. En diálogo con Elonce, mientras transitaba por la intersección de calles Gobernador Quiroz y Miguel David, contó cómo es su rutina, habló sobre las ventas y recordó a su esposa, fallecida hace cinco años.
“Empecé con esto y después no lo dejé más”, relató Ramón sobre la actividad que comenzó en su juventud. Cada mañana sale de su casa entre las 7.30 y las 8.15 y camina alrededor de cuatro horas para ofrecer sus productos. No tiene un recorrido fijo, sino que transita por diferentes sectores de la ciudad.
Al ser consultado sobre las ventas, reconoció que la situación económica repercutió en su actividad. “La gente quiere comprar, pero no hay plata”, expresó. Además, señaló que sus principales clientes pertenecen a la clase media.
Más de seis décadas vendiendo plumeros
Con la experiencia adquirida durante tantos años, Ramón explicó que existen diferentes tipos de plumeros según el uso que se les quiera dar. Algunos están destinados a la limpieza general del hogar, mientras que otros, de plumas más finas, se utilizan para automóviles y muebles delicados.
Los productos que comercializa desde 49.000 pesos se los traen desde Santa Fe y sus precios varían según la calidad y el tamaño. Respecto de su durabilidad, aseguró que un plumero puede utilizarse durante varios años si se lo conserva adecuadamente.
“Si lo sabés cuidar, cinco o seis años”, explicó el vendedor, quien también ofrece otros artículos de limpieza, como los cepillos para bombillas de mate.
El recuerdo de su esposa y los motivos para seguir trabajando
Más allá de las ventas, salir cada mañana representa para Ramón una manera de mantenerse activo y conversar con otras personas. Hace cinco años quedó viudo y encontró en sus recorridas una forma de sobrellevar la soledad.
Durante la entrevista, recordó a su compañera de vida y mostró cómo lleva consigo su recuerdo mientras trabaja. “Ando con la patrona siempre en los bolsillos”, expresó con cariño.
Ramón explicó que, aunque en ocasiones regresa a su hogar sin haber concretado ventas, disfruta del contacto cotidiano con la gente. “La casa, si uno se queda, lo va comiendo de a poco”, reflexionó sobre los motivos que lo impulsan a seguir recorriendo las calles a sus 87 años.