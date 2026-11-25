El homenaje a María Gabriela Epumer en el FICER propone un recorrido por la vida artística y personal de una de las grandes exponentes femeninas del rock nacional. En el domo del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, en Paraná, una instalación realizada por la artista visual Carla Brugo reúne objetos que pertenecieron a la guitarrista, cuya trayectoria estuvo vinculada a figuras emblemáticas de la música nacional.

Prendas de vestir con brillos, libros, partituras, grabadores y cámaras fotográficas forman parte de una ambientación que permite acercarse a la intimidad de Epumer. La propuesta acompaña la octava edición del festival y complementa la proyección de Perfume, la película que recupera su historia, exhibida este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

“Es una invitación para que puedan entrar y observar desde otros enfoques artísticos. El domo invita a posicionarse de otra manera para disfrutar de la videoinstalación y también de los elementos que han sido de la propia artista”, explicó Natalia Garay Elizalde en diálogo con Elonce, durante la segunda jornada del encuentro cinematográfico.

Una instalación que recupera la intimidad de María Gabriela Epumer

El espacio propone una manera diferente de conocer a la guitarrista, alejada de los grandes escenarios en los que desarrolló buena parte de su carrera. Los elementos exhibidos permiten descubrir aspectos de su personalidad, sus intereses y su relación con la composición musical.

“Es un poco lo que fue la noche y lo que es la vida de un músico. Hay parte de su vestimenta, sus libros, partituras y de las composiciones que ella hacía”, detalló Garay Elizalde sobre los objetos seleccionados para la intervención artística.

La instalación de Carla Brugo permite que el cine dialogue con otras expresiones culturales dentro del festival. Mientras la película recupera la trayectoria de Epumer desde el lenguaje audiovisual, el domo ofrece la posibilidad de acercarse a aquellos elementos que acompañaron su vida cotidiana y su trabajo creativo.

Una mujer que dejó su huella en el rock nacional

María Gabriela Epumer construyó una trayectoria que la convirtió en una figura reconocida del rock nacional. Su vínculo con la guitarra comenzó a los diez años, en el seno de una familia de músicos, y su talento la llevó a compartir proyectos y escenarios con importantes referentes de la escena nacional.

“En los 80 se venía un rock que era fuerte, masculino. María Gabriela, con su presencia, se imponía siendo guitarrista de Charly García, de Spinetta, de Fito, de Carballo y de Naniovich”, destacó la entrevistada, quien también recordó su participación en Viudas e Hijas de Roque Enroll.

Su presencia en una escena predominantemente masculina constituye uno de los aspectos destacados del homenaje. La exhibición invita a reconocer su aporte como instrumentista y compositora, así como el lugar que logró construir dentro de una generación que marcó la historia de la música argentina.

Su carrera solista y el legado de una artista

Además de acompañar a reconocidos músicos, Epumer desarrolló un camino propio que le permitió explorar su identidad artística. Sin abandonar sus colaboraciones, comenzó a consolidar una producción personal que quedó interrumpida por su temprano fallecimiento.

“Ella tiene una trayectoria muy amplia como artista, acompañando como guitarrista a grandes músicos. Después, su carrera como solista fue muy corta”, señaló Garay Elizalde al repasar aquella etapa de su vida.

Entre sus trabajos discográficos se encuentran Señorita Corazón, de 1998, y Perfume, de 2000. “También seguía acompañando a Charly en es entonces”, recordó. El homenaje presentado en Paraná recupera precisamente esas diferentes facetas de una artista cuya obra trascendió su labor como guitarrista.

Cuándo visitar el domo y disfrutar del homenaje musical

La instalación podrá visitarse hasta el sábado 28 de noviembre inclusive, de 18 a 22 horas, en el domo ubicado en el predio que comprende la Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones. La iniciativa forma parte de las actividades complementarias a las proyecciones cinematográficas del FICER.

Además, este jueves 26 de noviembre, a partir de las 23 horas, se realizará una intervención musical especial dentro del espacio, con artistas que interpretarán canciones de María Gabriela Epumer. “Van a venir músicos a tocar canciones que eran de ella. Esto va a ser una fiesta”, anticipó Garay Elizalde.

De esta manera, los objetos personales, las imágenes, el cine y la música confluirán en un homenaje que busca mantener vigente la memoria de Epumer. La propuesta ofrece al público entrerriano la oportunidad de redescubrir su obra y conocer, desde una perspectiva más íntima, a una de las mujeres que dejaron su impronta en el rock nacional.