El Concejo Deliberante de Paraná realizó su 18ª sesión ordinaria en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Los ediles aprobaron la designación de la tesorera municipal y nuevas normativas sobre transporte escolar, turismo y seguridad peatonal.
El Concejo Deliberante de Paraná realizó su 18ª sesión ordinaria del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco del programa “El Concejo en tu Barrio”. Durante la jornada, los legisladores aprobaron distintas iniciativas vinculadas con el transporte escolar, la actividad turística y la accesibilidad peatonal.
La actividad se desarrolló bajo los lineamientos de la Ordenanza Nº 9388, que estableció una herramienta destinada a trasladar las sesiones legislativas a diferentes barrios de la capital entrerriana y promover la participación ciudadana.
“Estamos contentos de poder salir nuevamente con una sesión del Concejo a un espacio público abierto, ya que si bien el programa existe hace varios años, nunca se sesionaba en lugares totalmente abiertos, donde los vecinos que pasan por el lugar pueden participar”, destacó el viceintendente y presidente del cuerpo legislativo, David Cáceres.
Las ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante
Durante el plenario, los ediles aprobaron por unanimidad la designación de la contadora María Paola Rodríguez como tesorera general municipal. En esa oportunidad, Cáceres ocupó una banca para destacar el nombramiento y referirse a la figura de la profesional.
Asimismo, se aprobó una iniciativa presentada por la concejala Fernanda Facello Gerez, mediante la cual se creó un nuevo régimen normativo para regular integralmente las condiciones, los requisitos y las modalidades de prestación del servicio de transporte escolar.
También recibió aprobación un proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal para modificar la Ordenanza Nº 9277, correspondiente a la creación del Ente Mixto de Turismo. Además, se sancionó la iniciativa del concejal Emiliano Gómez Tutau que instauró el Programa Municipal de Seguridad y Accesibilidad Peatonal “Paraná, el Peatón Primero”.
Participación ciudadana y repudio a expresiones contra Romero
Al comienzo de la sesión, el director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, agradeció a las autoridades legislativas por haber elegido el establecimiento e informó sobre las actividades que se desarrollan en ese espacio.
En tanto, durante el segmento denominado “Voz y Opinión Ciudadana”, Milner Flecha, en representación de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, expuso sobre la situación del estacionamiento medido y el tránsito en la capital provincial.
Por otra parte, durante el turno de los homenajes, la concejala Silvia Campos, de Juntos por Entre Ríos, leyó un comunicado firmado junto a sus compañeros de bloque Fabián Carbajal, Pablo Donadío y Rosana Toso.
El documento expresó su repudio a las declaraciones realizadas en el programa de streaming “El Fortín”, donde se habría sugerido atacar la vivienda de la intendenta Rosario Romero. Posteriormente, la concejala Luisina Minni, de Más para Entre Ríos, adhirió al pronunciamiento y amplió las consideraciones sobre lo sucedido.