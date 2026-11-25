La senadora nacional Patricia Bullrich advirtió que el gobierno de Javier Milei necesita introducir modificaciones en su programa económico y mostrar resultados concretos antes de las elecciones presidenciales de 2027.

La legisladora planteó la necesidad de implementar medidas destinadas a aliviar la situación de las empresas y recuperar el dinamismo de la actividad.

En una entrevista con Bloomberg, la referente de La Libertad Avanza sostuvo que el Ejecutivo no puede limitarse a proyectar mejoras económicas a largo plazo, debido a los compromisos electorales que deberá afrontar el próximo año.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó Bullrich y remarcó que “hay una elección en el medio”, en la que el oficialismo deberá someter su gestión a la evaluación de los votantes.

Patricia Bullrich reclamó alivio impositivo y créditos

La exministra de Seguridad señaló que la industria argentina enfrenta elevados costos impositivos y logísticos que afectan su competitividad frente a los mercados internacionales. En ese sentido, reclamó “cambios quirúrgicos” orientados a los sectores productivos que atraviesan mayores dificultades.

Entre las medidas propuestas, insistió en acelerar la reducción de las tasas de interés para facilitar el acceso al financiamiento privado. Según explicó, el encarecimiento del crédito durante 2025 perjudicó el otorgamiento de préstamos hipotecarios y las inversiones destinadas a la modernización industrial.

“El crédito mueve una economía”, aseveró la senadora. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de desaceleración de la actividad económica, luego de que Argentina ingresara en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

Su futuro político y la advertencia sobre el peronismo

Según un relevamiento de AtlasIntel publicado en octubre, Bullrich registró una imagen positiva del 37%, levemente superior a la obtenida por el presidente Javier Milei en esa misma medición.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial o vicepresidencial en 2027, la legisladora evitó brindar definiciones sobre su futuro político. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, expresó durante la entrevista.

Por otra parte, Bullrich instó a La Libertad Avanza a no confiarse en las diferencias internas del peronismo ante las próximas elecciones. “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”, advirtió.

Finalmente, la senadora consideró que la administración de Javier Milei todavía dispone de tiempo suficiente para introducir modificaciones en las principales medidas económicas, fortalecer la actividad productiva y mejorar las condiciones de vida de la población antes del inicio de la campaña electoral de 2027, publicó La Voz.