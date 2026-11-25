El Gobierno de Entre Ríos presentó “Tu SAS 100% Digital”, una modalidad para inscribir Sociedades por Acciones Simplificadas sin presentar documentación en papel ni trasladarse a Paraná. El sistema comenzará a funcionar el martes 1° de diciembre, según anunciaron las autoridades en el Mirador Tech.

Durante la presentación, que contó con la cobertura de Elonce, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó la reducción de los tiempos administrativos. “Pasamos de cuatro meses de promedio a cuatro días hábiles para poder crear estas empresas”, afirmó.

El funcionario también explicó que el procedimiento pasará de 14 trámites a cinco. La gestión se realizará mediante Mi Entre Ríos, donde se canalizarán las presentaciones, las correcciones y los pedidos de documentación adicional.

Cómo funcionará la inscripción digital

La propuesta incluye una página informativa con tutoriales, preguntas frecuentes e instrucciones para iniciar el proceso. Una vez comenzada la solicitud, su seguimiento continuará dentro de la plataforma provincial.

“No va a tener que venir presencialmente. El trámite es 100% digital”, sostuvo Gainza. Remarcó especialmente el beneficio para emprendedores del interior que antes debían viajar a la capital entrerriana para presentar sus papeles.

El secretario de Industria y Agencia de Desarrollo, Catriel Tonutti, confirmó la fecha de puesta en marcha. Señaló que la herramienta está orientada a emprendedores y nuevas empresas que necesitan formalizar su actividad.

Qué costos se mantienen y cuál será gratuito

La modalidad SAS 100% Digital no elimina todos los costos de constitución. El director provincial de Personas Jurídicas, Rodrigo Luti, aclaró que las tasas habituales continuarán vigentes.

El cambio alcanza a la publicación del edicto en el Boletín Oficial, que será gestionada directamente por el organismo y no tendrá costo para el solicitante. Así, ese paso dejará de requerir una intervención del ciudadano.

Una vez finalizada la inscripción, el contrato registrado llegará por correo electrónico en formato PDF. El documento podrá descargarse y conservarse como constancia de la constitución de la sociedad.

Los requisitos societarios y los controles continúan

Las SAS permiten constituir una empresa incluso con un solo socio y, en términos generales, limitan su responsabilidad al capital aportado. Las autoridades aclararon que la digitalización modifica el procedimiento de inscripción, mientras se mantienen los requisitos legales correspondientes.

Luti explicó que el desarrollo incluyó la consolidación del archivo digital, la transformación de los pasos administrativos internos y el trabajo con profesionales. También destacó la coordinación con el Colegio de Escribanos para utilizar folios y firmas digitales.

La inscripción mediante SAS 100% Digital conservará los controles de Personas Jurídicas y de los organismos fiscales. Durante la presentación se indicó que la implementación se realizó con el personal del organismo, mediante capacitación y reorganización de los procesos.