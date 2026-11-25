Las intervenciones buscan reducir riesgos eléctricos, prevenir incendios y preservar la confiabilidad del suministro en Banco Pelay y Paso Vera, dos sectores turísticos de Concepción del Uruguay.
Enersa ejecuta tareas de poda sobre las redes de media tensión del acceso a Banco Pelay y el camino a Paso Vera para evitar el contacto de la vegetación con las instalaciones. El mantenimiento permite proteger a las personas y disminuir la posibilidad de fallas en el tendido.
Según comunicaron desde la empresa, estas acciones adquieren especial importancia ante la temporada estival, cuando ambos destinos reciben una mayor afluencia de vecinos y turistas, con una intensa actividad recreativa que requiere condiciones adecuadas de abastecimiento.
Las labores comprenden el despeje debajo de la línea de 13,2 kilovoltios y el recorte de ramas cercanas que puedan interferir con su funcionamiento. La franja de intervención alcanza hasta tres metros a cada lado del eje de la red.
La planificación contempla un tratamiento diferenciado: procura minimizar el impacto sobre las especies autóctonas y prevé la extracción de ejemplares invasores que afectan la traza, como la acacia negra o chauchero (Gleditsia triacanthos).
Con esta prevención, Enersa prepara la infraestructura para acompañar la actividad turística y recreativa de la ciudad, priorizando la seguridad en la vía pública y la continuidad de un servicio esencial.