REDACCIÓN ELONCE
UTHGRA Paraná y el Empatur iniciaron un ciclo de capacitaciones gratuitas en RCP, maniobra de Heimlich y uso de desfibriladores. Los organizadores explicaron a Elonce que la iniciativa busca brindar herramientas a los trabajadores del sector turístico para actuar ante emergencias.
Una capacitación en RCP y maniobras para salvar vidas destinada a trabajadores del sector turístico comenzó este miércoles en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Paraná. La iniciativa, denominada “Paraná Destino Seguro”, surgió del trabajo conjunto entre el sindicato y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).
El secretario general de UTHGRA Paraná, José Carelli; el presidente del Empatur, Agustín Clavenzani, y el capacitador Patricio Novakovic brindaron detalles a Elonce sobre la propuesta, que continuará durante las próximas semanas con encuentros gratuitos.
“Queremos que quienes nos visitan se sientan protegidos y cuidados. Hacemos nuestro aporte desde el sector para que los trabajadores, que son quienes atienden de primera mano al turista, estén preparados y formados”, explicó Carelli.
Paraná Destino Seguro: una iniciativa para fortalecer el turismo
El dirigente sindical destacó que la capacitación surgió de una propuesta presentada ante el Empatur y remarcó la importancia de abrir las instalaciones del gremio a la comunidad.
“Nada mejor que hacerlo en la casa de los trabajadores. Trabajando en conjunto siempre se fortalece al sector turístico”, sostuvo.
Por su parte, Clavenzani señaló que el Ente Mixto de Turismo realizó una inversión en elementos necesarios para desarrollar las capacitaciones y destacó la participación de los distintos sectores que integran el organismo.
“El ente de turismo de la ciudad de Paraná tiene la voz, el trabajo y el voto de trabajadores, empresarios y comerciantes. En este caso, fue una idea que trajo a la mesa del ente el sector sindical que representa a los trabajadores hoteleros y gastronómicos”, indicó.
Qué aprenderán los trabajadores durante las capacitaciones
Patricio Novakovic, trabajador gastronómico con más de 15 años de experiencia y responsable de dictar los encuentros, explicó que las jornadas estarán centradas en brindar herramientas para intervenir ante situaciones de emergencia.
La capacitación comprende técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich ante casos de atragantamiento y utilización del desfibrilador externo automático (DEA).
“Queremos que Paraná sea un poquito más segura, que en cada lugar al que uno vaya haya un trabajador que solo con sus manos pueda salvar una vida”, expresó Novakovic.
El capacitador, proveniente de Victoria, también destacó la posibilidad de transmitir sus conocimientos a otros integrantes del sector gastronómico. “Es un honor estar acá y poder hacerlo con compañeros que son trabajadores como yo”, manifestó.
Ampliarán la capacitación a otros servicios turísticos
Si bien las primeras jornadas estuvieron destinadas a trabajadores de establecimientos hoteleros y gastronómicos, los organizadores prevén incorporar a personal de otros servicios vinculados con la actividad turística.
Entre ellos se encuentran quienes trabajan en el Paraná Bus Turístico, el Islote Curupí y Sala Mayo, que fueron convocados para participar de los próximos encuentros.
“El turista, cuando llega a una ciudad, no reconoce fronteras; por naturaleza se desplaza. Está muy bueno que, en este caso, un trabajador esté capacitando a sus colegas”, destacó Clavenzani.
El presidente del Empatur sostuvo que estas acciones complementan las políticas de promoción del destino y de captación de eventos, congresos y convenciones que se desarrollan en la capital entrerriana.
Cómo participar de las capacitaciones gratuitas
El ciclo continuará durante las próximas semanas, con encuentros los miércoles y viernes, distribuidos en dos turnos, en la sede de UTHGRA Paraná (Italia 450).
-Viernes 4 de diciembre | 10 hs y 13 hs
-Miércoles 9 de diciembre | 10 hs y 13 hs
-Viernes 18 de diciembre | 10 hs y 13 hs
Las personas interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de este link. “No tienen ningún costo, así que lo único que hay que hacer es venir”, precisó Novakovic.
Desde el Empatur agradecieron la participación de los trabajadores y destacaron la importancia de incorporar conocimientos que permitan brindar una atención más segura tanto a los turistas como a los vecinos de Paraná.