La Asociación del Fútbol Argentino homenajeó a Diego Maradona este miércoles 25 de noviembre, al cumplirse seis años de su fallecimiento. A través de sus canales oficiales, publicó un video acompañado por el mensaje “Seis años. Seguís entre nosotros”.

La producción reúne imágenes emblemáticas de su carrera y escenas del funeral que congregó a una multitud en noviembre de 2020. El recorrido combina recuerdos deportivos con momentos de la despedida popular.

El reconocimiento incluyó una publicación titulada “Maradona, una huella que el tiempo no borra”. Allí, la AFA destacó la permanencia de su legado más allá de los títulos y de sus actuaciones dentro de la cancha.

Un recuerdo que pasa entre generaciones

Uno de los ejes del homenaje fue la transmisión de la historia de Maradona entre quienes pudieron verlo jugar y quienes lo conocieron después. Los relatos familiares y los registros audiovisuales mantienen presentes sus gambetas y sus partidos.

La entidad remarcó que la figura del campeón de México 1986 también integra la cultura popular argentina. Su influencia, según expresó en la publicación, excede el ámbito estrictamente deportivo.

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026

Esa mirada atraviesa el mensaje elegido para el aniversario. La AFA puso el acento en un recuerdo compartido que continúa presente entre hinchas de distintas edades.

La camiseta número 10 y la Selección Argentina

El texto también vinculó la mística de la camiseta número 10 con los éxitos posteriores del seleccionado. En ese marco, recordó la conquista del Mundial de Qatar 2022.

La asociación destacó el significado que tuvo Maradona para jugadores e hinchas durante el camino hacia aquel campeonato. El homenaje relacionó así distintas etapas de la historia de la Selección Argentina.

A seis años de su muerte, el video y la publicación recuperaron tanto al futbolista como a la figura popular. “Seguís entre nosotros” fue la frase con la que la AFA sintetizó su reconocimiento.