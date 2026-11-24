Salvador Werner se consagró campeón de karting durante el último fin de semana en Santa Fe, tras ganar la última carrera de la temporada y revertir una desventaja de 11 puntos en el campeonato. El joven piloto entrerriano dialogó con Elonce, donde repasó las alternativas de la definición, los aprendizajes que le dejó la competencia y sus aspiraciones dentro del automovilismo.

“Fue una linda experiencia porque pudimos salir campeones, que siempre lo queríamos y también pudimos ganar en la última carrera”, expresó el hijo de Mariano Werner en el programa Curva Rápida, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

La definición del certamen lo encontró en una intensa disputa con Manu Riboldi, con quien protagonizó diferentes duelos a lo largo de la temporada. Ambos llegaron a la última fecha con posibilidades matemáticas de quedarse con el título.

Salvador Werner y una definición con 37 puntos en juego

El piloto entrerriano afrontó el último compromiso del calendario con la necesidad de obtener un resultado favorable para superar a su principal adversario en la clasificación general.

“Tenía que salir a ganar porque así me alcanzaban los puntos para salir campeón y contra un rival que tenía mucha experiencia, que se llamaba Manu Riboldi”, explicó.

Con 37 unidades en juego, la incertidumbre se mantuvo hasta el cierre de la competencia. Incluso, Salvador reconoció que desconocía el resultado definitivo del campeonato cuando cruzó la línea de llegada. “Cuando me bajaron la bandera todavía no sabía que había salido campeón”, recordó.

El acompañamiento de Mariano Werner y sus consejos

Uno de los aspectos que destacó el flamante campeón fue la presencia de su padre durante el fin de semana. El referente del Turismo Carretera estuvo junto a su hijo en una jornada especial para la familia.

“Estuvo lindo porque estuvo a mi lado acompañándome en la pista, afuera y adentro. Es una felicidad porque estuvo ahí”, manifestó Salvador.

Consultado sobre las recomendaciones que recibió antes de afrontar la competencia decisiva, el joven reveló el mensaje que le transmitió Mariano Werner: “Que disfrute y corra para mí”.

Una temporada de aprendizaje y crecimiento deportivo

Desde su debut en el karting entrerriano durante 2025, Salvador fue adquiriendo herramientas para mejorar su rendimiento. La experiencia compartida con otros competidores y el trabajo sobre los circuitos fueron parte de ese proceso.

“Primero queríamos aprender y por lo menos ganar una carrera que el año pasado lo hicimos. Y nuestro segundo objetivo es salir campeones”, recordó sobre las metas que se había planteado.

Más allá de los resultados deportivos, el entrerriano destacó una enseñanza que pretende conservar durante su trayectoria: “Siempre hay que disfrutar, que hay que aprender de algunos y que no siempre hay que ganar, sino hay que disfrutar”.

Cómo manejó los nervios antes de la última carrera

La posibilidad de conquistar el campeonato representó un desafío adicional para Salvador, quien reconoció que experimentó momentos de tensión antes de salir a pista, debido a las diferentes alternativas que podían presentarse durante la definición.

Al explicar cómo afrontó esa situación, mencionó algunas de las actividades que realizó durante la espera en los boxes: “Tranquilizándome, relajándome ahí en el box, tomando agua, mirando la carrera de los otros y así me fui calmando”.

También contó que tiene una particular rutina antes de afrontar determinadas competencias. Cuando siente nervios, suele sentarse en el karting, cerrar los ojos y repasar mentalmente el trazado que deberá recorrer.

La maniobra que le permitió conseguir una victoria

Durante la entrevista, Salvador recordó una de las acciones destacadas que protagonizó a lo largo del campeonato, cuando realizó una maniobra de sobrepaso conocida como tijera.

“Primero la pensé. Y si me iba a pasar, tenía opción de hacer una tijera, pero no pude. Y en la segunda curva intenté de vuelta y me salió bien”, relató.

El joven también destacó su participación en las tareas del equipo fuera de las competencias. Además de conducir, concurre al taller y colabora en los trabajos sobre el motor y otros elementos del karting, con el objetivo de continuar mejorando.

El sueño de seguir los pasos de su padre

Tras conseguir el campeonato, Salvador comenzó a pensar en los próximos desafíos deportivos. Entre las posibilidades que analiza para la siguiente temporada aparecen la continuidad en su actual categoría o el salto hacia una división superior.

El hijo de Mariano Werner también manifestó su interés por competir en autos de fórmula y, posteriormente, transitar por las categorías que integran el camino hacia el Turismo Carretera, aunque reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de probar un monoplaza.

Por el momento, aseguró que su prioridad será continuar con su formación, sin perder de vista las motivaciones que lo llevaron a iniciarse en el automovilismo. “Seguir disfrutando y aprendiendo, correr para mí y aprendiendo de los demás también”, concluyó en diálogo con Elonce.