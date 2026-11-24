ARCA mantiene vigente el reintegro del monotributo para quienes cumplan con sus obligaciones fiscales durante 2026. La devolución se acreditará automáticamente en marzo de 2027. Cuáles son los requisitos y cómo acceder al beneficio.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el reintegro del monotributo, un beneficio destinado a los contribuyentes que abonen sus obligaciones mensuales en tiempo y forma. La devolución equivale al componente impositivo de una cuota y está sujeta a determinadas condiciones.
Los monotributistas que cumplan con los requisitos durante 2026 podrán recibir el dinero en marzo de 2027. El importe dependerá de la categoría en la que se encuentren inscriptos y de la cantidad de mensualidades abonadas.
La acreditación se realizará automáticamente, sin necesidad de presentar una solicitud. Sin embargo, no será suficiente con estar al día con las obligaciones fiscales, ya que también se deberá utilizar alguno de los medios de pago establecidos por el organismo recaudador.
Quiénes podrán acceder al reintegro del monotributo
El beneficio está destinado a los pequeños contribuyentes que hayan abonado las 12 cuotas mensuales del año calendario dentro de los plazos establecidos y cumplido con las demás obligaciones correspondientes a su situación fiscal.
Para acceder a la devolución, ARCA contempla dos modalidades de pago:
Débito directo en una cuenta bancaria.
Débito automático en una tarjeta de crédito.
Quienes realicen los pagos manualmente mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) o transferencias individuales podrán mantener regularizada su situación fiscal, pero no accederán al beneficio por esas vías.
Cuánto dinero devolverá ARCA
El reintegro no comprende la totalidad de una cuota mensual del monotributo. La devolución alcanza exclusivamente al impuesto integrado, sin incluir los aportes jubilatorios ni las contribuciones destinadas a la obra social.
Por lo tanto, el monto que recibirá cada contribuyente dependerá de su categoría y de la actividad económica que desarrolle.
ARCA también contempla un beneficio parcial para quienes hayan iniciado su actividad durante el año o registrado un período calendario irregular. En esos casos, podrán recuperar el 50% del componente impositivo si abonaron entre seis y once mensualidades mediante los medios habilitados.
Cuándo se acreditará la devolución
El organismo recaudador realiza el reintegro durante marzo de cada año. De esta manera, quienes hayan cumplido con las condiciones durante 2026 recibirán el dinero en marzo de 2027.
La devolución se acreditará en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito utilizada para cancelar las obligaciones mensuales mediante débito automático.
Por este motivo, se recomienda verificar que el medio de pago permanezca activo y correctamente asociado al régimen simplificado, especialmente si se realizaron cambios de banco o tarjeta durante el año.
Cómo adherirse al débito automático
Los contribuyentes interesados en acceder al beneficio pueden gestionar la adhesión al débito directo a través del Portal Monotributo de ARCA, mediante CUIT y clave fiscal. También pueden realizar el trámite con su entidad bancaria.
En caso de optar por una tarjeta de crédito, deberán solicitar la incorporación al sistema de débito automático ante la entidad emisora.
Además, los monotributistas deberán respetar los vencimientos mensuales y cumplir con las restantes obligaciones fiscales, incluidas las recategorizaciones cuando correspondan. La adhesión al débito automático no garantiza por sí sola el reintegro correspondiente a 2026 si no se cumplieron previamente las condiciones exigidas.
Cómo consultar los pagos y verificar posibles deudas
Para comprobar el estado de las obligaciones, los contribuyentes pueden ingresar al servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), disponible en la página de ARCA.
La herramienta permite consultar los pagos efectuados, identificar saldos pendientes y detectar diferencias que deban regularizarse.
Las condiciones del beneficio también pueden consultarse en el apartado de reintegro a cumplidores de ARCA.