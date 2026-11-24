El Gobierno de Entre Ríos remitió al Senado el proyecto para suspender las PASO en 2027 y establecer el 6 de junio como fecha de las elecciones generales, con la posibilidad de unificarlas con las nacionales. La iniciativa modifica plazos, financiamiento y procedimientos electorales.
El Poder Ejecutivo de Entre Ríos remitió este martes al Senado provincial un proyecto de ley para suspender las PASO en 2027 y modificar parcialmente el Código Electoral entrerriano. La iniciativa propone que las elecciones generales se realicen el primer domingo de junio, que corresponde al día 6, o bien en simultáneo con los comicios nacionales.
El proyecto de reforma de la Ley N° 11.190 ingresó en la sesión de este martes de la Cámara Alta y fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. La propuesta incluye modificaciones en los plazos electorales, la selección de candidaturas, el financiamiento de las campañas y la oficialización de las boletas.
Según los fundamentos presentados por el Ejecutivo provincial, la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tendría carácter excepcional y se aplicaría exclusivamente durante el proceso electoral del próximo año, sin modificar de manera permanente la estructura del sistema vigente.
Los argumentos del Ejecutivo para suspender las PASO en 2027
En el documento remitido a los legisladores, el Gobierno provincial fundamentó la iniciativa en la necesidad de reducir los gastos públicos asociados con la organización de las elecciones y priorizar el financiamiento de las funciones esenciales del Estado.
“Suspender las PASO surge de la necesidad imperiosa de adecuar coyunturalmente nuestros mecanismos electorales a la realidad económica y social actual, dotando al sistema político de mayor austeridad, razonabilidad y eficiencia institucional”, señaló el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.
Asimismo, aclaró que la propuesta “no implica una revisión a la estructura y principios electorales de la provincia, sino la adopción de una cláusula de excepción acotada en el tiempo”, motivada por razones económicas y de eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Cómo se definirían las candidaturas sin elecciones primarias
El artículo primero del proyecto establece la suspensión de las PASO durante 2027 para todas las categorías electivas de Entre Ríos. La medida alcanzaría a los cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.
Para ello, se dejarían sin efecto, durante ese proceso electoral, diferentes artículos de la Ley N° 11.190 relacionados con las primarias. Además, las referencias a precandidaturas contenidas en las disposiciones que permanezcan vigentes pasarían a interpretarse como candidaturas para las elecciones generales.
La selección de los postulantes sería competencia exclusiva de los partidos políticos y las alianzas electorales. Cada agrupación deberá definir sus representantes de acuerdo con sus cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos, bajo su propia responsabilidad institucional y legal.
Elecciones 2027: los cambios en el cronograma electoral
La eliminación de una de las dos instancias electorales previstas en la legislación vigente requeriría una reorganización de los plazos administrativos. En ese sentido, el proyecto introduce modificaciones en la confección de padrones, el reconocimiento de alianzas y la presentación de las listas de candidatos.
Los padrones provisorios podrán confeccionarse hasta 180 días antes de las elecciones generales y deberán exhibirse diez días después. En tanto, la publicación del padrón definitivo deberá concretarse con una anticipación mínima de 50 días respecto de la fecha de votación.
El reconocimiento de alianzas electorales transitorias podrá solicitarse hasta 90 días antes de los comicios. La asignación de símbolos, figuras y colores para las boletas tendrá un plazo de hasta 85 días previos, mientras que el registro de listas, acompañado por las fotografías correspondientes, deberá realizarse al menos 80 días antes.
La Boleta Única Papel y los controles de las candidaturas
La iniciativa mantiene la utilización de la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación. Además, contempla la realización de una audiencia pública para exhibir su diseño, que deberá concretarse al menos 65 días antes de las elecciones generales.
También establece una audiencia de verificación de la prueba de impresión, que tendrá lugar dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del modelo correspondiente a cada circuito electoral.
Respecto de las candidaturas, se conservarán los controles de oficio del Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de los requisitos legales, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) y el Registro de Deudores Alimentarios, establecido por la Ley N° 9.424.
Ante eventuales observaciones, las agrupaciones dispondrán de 48 horas para subsanarlas o reemplazar postulantes.
Financiamiento y límites para los gastos de campaña
Otro de los aspectos contemplados en la reforma está relacionado con el financiamiento de las campañas electorales. El Ejecutivo propuso establecer topes para los aportes y reducir los límites de gastos permitidos a las agrupaciones políticas durante las elecciones generales de 2027.
Los montos se calcularán mediante Unidades Arancelarias Jurista, conforme a lo establecido en la Ley N° 7.046, y estarán determinados por la cantidad de electores habilitados para votar en las diferentes categorías provinciales o locales.
La modificación forma parte de las medidas que, según los fundamentos del Gobierno entrerriano, buscan adecuar los costos del proceso electoral a la situación económica y reorganizar los recursos destinados a los comicios.
La intervención de la Justicia Federal en las elecciones
El proyecto establece que el Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Entre Ríos estará a cargo de las tareas del proceso electoral de 2027 desde la instancia de oficialización de las boletas.
Entre sus responsabilidades estarán el diseño, la aprobación y el control de la Boleta Única Papel y de los demás instrumentos de votación correspondientes a las categorías provinciales, municipales y comunales.
Estas funciones se desarrollarán en coordinación con el Tribunal Electoral provincial y las Juntas Electorales Municipales, respetando las competencias de cada jurisdicción y las excepciones previstas en el convenio correspondiente, publicó APF. La propuesta deberá ser analizada por la Legislatura antes de que las modificaciones puedan entrar en vigencia.