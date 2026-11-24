El diario del papa Francisco reveló una serie de experiencias espirituales que Jorge Mario Bergoglio mantuvo en la intimidad durante décadas. Entre sus anotaciones personales, el fallecido pontífice aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades y describió las circunstancias en las que ocurrieron aquellos episodios, las características que atribuyó a esas apariciones y los recursos religiosos a los que acudió para protegerse.

Las revelaciones se conocieron con la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, un libro presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos del exjefe de la Iglesia católica.

(Reuters).

El material reunió escritos que comenzaron en 1992, cuando Bergoglio se desempeñaba como obispo auxiliar de Buenos Aires, y se extendieron hasta agosto de 2024, ocho meses antes de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025. Las anotaciones permitieron conocer aspectos de su vida espiritual, sus temores y las reflexiones que acompañaron su trayectoria religiosa.

Las tres experiencias que Francisco dejó registradas en su diario

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco reconstruyó tres situaciones en las que, según su interpretación, había experimentado la presencia del demonio. Las primeras dos ocurrieron durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, mientras que la tercera tuvo lugar en Roma, cuando ya ejercía su pontificado.

“He visto al diablo”, escribió Bergoglio al recordar aquellas vivencias. En sus apuntes, describió diferentes características que atribuyó a esa presencia y explicó cuáles fueron las impresiones que permanecieron en su memoria con el paso de los años.

Los episodios ocuparon un lugar significativo en sus reflexiones personales. Incluso volvieron a aparecer en la última revisión que realizó sobre su propia vida, en agosto de 2024, cuando manifestó la necesidad de fortalecer su atención espiritual y solicitó la protección de la Virgen María.

El primer encuentro: una aparición desde la ventanilla de un automóvil

La primera de las experiencias relatadas ocurrió cuando Francisco todavía estaba al frente del Arzobispado de Buenos Aires. Según dejó asentado en su diario, viajaba en un automóvil cuando observó una figura que identificó con el demonio.

El aspecto que más llamó su atención fue la mirada de aquella presencia. En su descripción, el entonces arzobispo destacó una combinación de características que consideró contrapuestas y que permanecieron grabadas en su memoria durante el resto de su vida.

“No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió Bergoglio. La imagen fue recuperada posteriormente en distintas anotaciones, en las que el religioso volvió sobre aquella experiencia y reflexionó acerca de lo que interpretaba como manifestaciones del mal.

El segundo encuentro: una mirada como destellos de fuego durante una misa

La segunda aparición que Francisco aseguró haber experimentado también ocurrió en Buenos Aires, aunque en circunstancias diferentes. En aquella oportunidad, se encontraba en una capilla de las carmelitas, durante una celebración religiosa, cuando volvió a percibir una presencia que identificó con el demonio.

El episodio tuvo lugar en el coro de la capilla. Según su testimonio escrito, la impresión que le provocó aquella experiencia fue todavía más intensa que la anterior. Nuevamente, los ojos ocuparon un lugar central en la descripción que realizó años después.

“No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego”, recordó el pontífice. Al reconstruir ambos acontecimientos, Francisco reconoció que nunca había podido borrar aquellas imágenes de su memoria, pese al tiempo transcurrido desde las supuestas apariciones.

El tercer encuentro ocurrió después de su viaje a Chile

La tercera experiencia se produjo en Roma, después del viaje apostólico que Francisco realizó a Chile en enero de 2018. Aquella visita estuvo atravesada por una controversia relacionada con las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento dentro de la Iglesia católica.

Durante su estadía en territorio chileno, el pontífice había defendido públicamente al obispo Juan Barros, cuestionado por su vínculo con el sacerdote Fernando Karadima, sancionado por abusos sexuales. Las declaraciones del Papa generaron críticas entre las víctimas y derivaron posteriormente en una investigación que dio sustento a las denuncias.

En sus escritos personales, Bergoglio reconoció las dificultades que había tenido para dimensionar la gravedad de lo sucedido y dejó constancia del impacto emocional que le provocó aquella situación. Fue en ese contexto de crisis cuando aseguró haber experimentado nuevamente la presencia del demonio.

La voz que el papa Francisco aseguró haber escuchado

A diferencia de los dos primeros episodios, en los que había destacado las características de los ojos, Francisco relató que durante aquella tercera experiencia también escuchó una voz. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, escribió en su diario.

El pontífice incluso dejó registradas las palabras que atribuyó a aquella presencia: “Ahora he conseguido todo lo que quería”. Según su relato, el sonido de esa voz le provocó una impresión que permaneció en su memoria durante los años posteriores.

“Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, manifestó Bergoglio al reconstruir las diferencias entre las tres experiencias que había interpretado como encuentros con el demonio.

La visión de las puertas del infierno y el rosario como protección

Los tres episodios no fueron las únicas experiencias de carácter sobrenatural que Francisco describió en sus anotaciones privadas. En otro escrito, fechado el 7 de junio de 2018, relató que había visto lo que identificó como “las puertas del infierno” mientras se preparaba para dormir.

“La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterrorizó”, expresó el pontífice. Frente al temor que le provocó aquella visión, recurrió al rosario como una forma de protección espiritual.

El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó, en declaraciones a Vatican News, que estos relatos no debían interpretarse únicamente como experiencias destinadas a generar miedo. Según sostuvo, reflejaban momentos en los que Bergoglio consideraba necesario abandonar la superficialidad, profundizar su vida espiritual y mantenerse atento frente a las tentaciones.

El último pedido de protección a la Virgen María

En la última anotación del diario, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco volvió sobre las experiencias que había atravesado durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires y recordó particularmente las miradas que había descrito años antes.

“Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”, escribió el pontífice en aquella reflexión.

La publicación de sus escritos personales permitió acceder a una faceta menos conocida de Jorge Mario Bergoglio.

Más allá de sus actividades públicas al frente de la Iglesia católica, el documento reunió testimonios sobre sus temores, dudas, crisis espirituales y la manera en que interpretó su propia lucha interior, en la que la oración y la devoción mariana ocuparon un lugar central.