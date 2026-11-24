Dos hombres calcinados fueron encontrados dentro de un automóvil abandonado en un camino rural de Zárate, junto a la Ruta 9. Los primeros indicios llevaron a los investigadores a trabajar sobre la hipótesis de un doble homicidio.

El hallazgo se produjo durante los últimos minutos del lunes 23 de noviembre. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un Ford Focus completamente incendiado y los cuerpos de las dos víctimas en su interior.

Las identidades no fueron difundidas. La investigación busca reconstruir qué ocurrió antes del incendio y establecer quiénes podrían estar involucrados.

Los peritajes detectaron proyectiles y heridas de bala

Durante las primeras tareas en el lugar, los investigadores encontraron dos proyectiles calibre .38. Además, según informó TN, una de las víctimas presentaba tres heridas de bala correspondientes a otro calibre.

Estos elementos sostienen la sospecha de que los hombres habrían sido asesinados antes de que prendieran fuego el vehículo. Esa secuencia permanece bajo investigación y deberá ser contrastada con los resultados periciales.

El hallazgo de los hombres calcinados motivó la intervención del Comando de Patrulla y de la Dirección Departamental de Investigaciones. También trabajaron especialistas de la Policía Científica para recolectar pruebas.

Analizan un posible vínculo con la venta de drogas

De acuerdo con la información publicada, las víctimas tenían antecedentes en causas por comercialización minorista de drogas. Sus viviendas, además, habrían sido allanadas recientemente.

Esos datos forman parte de las líneas que analizan los investigadores, entre ellas una posible represalia vinculada con el narcotráfico. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y no constituye una conclusión sobre el móvil.

La causa por los dos hombres calcinados continúa con el análisis de los elementos reunidos en el camino rural. Las actuaciones apuntan a determinar las circunstancias de las muertes e identificar a los responsables.