La quesería santafesina El Trébol mantendrá su producción y sus 54 puestos de trabajo tras un acuerdo para que Lácteos La Ramada se haga cargo de la planta. La salida fue negociada con intervención de ATILRA, el Gobierno provincial y las empresas involucradas.

El grupo francés Savencia Fromage & Dairy había anunciado el cierre del establecimiento para el 31 de marzo de 2027. Entre las alternativas ofrecidas al personal figuraban indemnizaciones, retiros y traslados a otras fábricas.

La incorporación de una nueva firma permitió acordar la continuidad de las operaciones con el plantel completo. El control operativo de las instalaciones, los equipos y las líneas de producción pasará a La Ramada el próximo martes 1° de diciembre.

Qué condiciones se acordaron para los trabajadores

Según la información gremial, los empleados firmaron la semana pasada su incorporación a la nueva razón social. El entendimiento garantiza el reconocimiento de la antigüedad acumulada y de las categorías correspondientes al convenio colectivo de la actividad.

También se estableció el mantenimiento de la escala salarial y las remuneraciones vigentes. De esta manera, el cambio empresarial contempla preservar las condiciones laborales del personal de la quesería santafesina.

En las gestiones participaron la conducción nacional de ATILRA, encabezada por Héctor Ponce, y la seccional El Trébol, liderada por Jorge Álvarez. El sindicato reclamó que cualquier alternativa incluyera la continuidad de todos los trabajadores.

Una fábrica con más de un siglo de historia

La planta fue fundada en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi. A lo largo de su trayectoria pasó por Sucesores de Alfredo Williner, vinculada con Ilolay, antes de quedar bajo el control de Savencia.

El establecimiento procesa alrededor de 130.000 litros de leche por día. Su producción está enfocada en quesos como tybo y gouda.

La posibilidad de cierre había generado preocupación por sus consecuencias laborales y económicas en la localidad y el departamento San Martín. El acuerdo permite sostener una actividad industrial con más de cien años de presencia en la región.

Quién se hará cargo de la quesería santafesina

Lácteos La Ramada es una empresa familiar de Santa Fe perteneciente a la familia Gonella, con base operativa en Franck y Esperanza. Cuenta con tambos, instalaciones de nutrición animal y producción de leche en polvo.

La compañía también adquirió en agosto la marca cordobesa La Lácteo y su usina de Villa del Rosario. La incorporación de El Trébol forma parte de su expansión en el mercado interno.

Desde ATILRA destacaron que el entendimiento permitirá mantener la quesería santafesina en funcionamiento y preservar el empleo. La nueva etapa comenzará en diciembre, con el compromiso de respetar los derechos laborales acordados.