El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la quema de 260 kilos de cocaína incautados en Entre Ríos, durante un procedimiento realizado en el Aserradero Fracalossi de Concordia. La sustancia, decomisada en recientes operativos policiales, tendría un valor de 10 millones de euros en el mercado europeo, según indicó el mandatario provincial.

La destrucción del clorhidrato de cocaína de máxima pureza se realizó en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 23.737 de Estupefacientes, por disposición de la Justicia Federal.

Del procedimiento participaron también el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la jueza federal de Primera Instancia de Concordia, Analía Ramponi; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Frigerio destacó el récord de decomisos de droga en Entre Ríos

Durante la actividad, el mandatario provincial se refirió a la magnitud económica del cargamento secuestrado y destacó las tareas preventivas que desarrolla la fuerza de seguridad entrerriana en las rutas.

“Estamos hablando de droga de gran valor, en Europa equivale a 10 millones de euros; esa es la magnitud del decomiso”, expresó Frigerio.

Asimismo, reconoció la labor de los efectivos policiales y la coordinación con las autoridades judiciales federales. “Felicitar a la Policía de Entre Ríos, y también el trabajo conjunto que tenemos con la Justicia Federal, sobre todo con la jueza federal de Concordia, con la que venimos trabajando muy bien en equipo”, remarcó.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que “hay récord de decomiso de droga, es histórico en estos tres años y creo que es por el compromiso de nuestra Policía y el trabajo en conjunto que tenemos con la Justicia Federal”.

Cómo fue el operativo en el que secuestraron la cocaína

Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia brindó detalles del procedimiento realizado en el sector conocido como Puente de Hierro, sobre la ruta provincial 28.

El funcionario explicó que, tras una persecución coordinada con personal de la Jefatura Departamental Feliciano, los efectivos lograron interceptar el vehículo involucrado, detener a los sospechosos y secuestrar la droga, que estaba acondicionada en bolsos.

Respecto de la destrucción de los estupefacientes, Roncaglia señaló que se realizó “dando cumplimiento, por orden de la jueza, al artículo 30 de la Ley de Drogas, para que ustedes lo puedan ver y que no quede en ese mito urbano de qué pasa con las drogas. Se la destruye, se la incinera”.

El ministro también reafirmó el compromiso del Ejecutivo provincial “con la sociedad entrerriana, de que las drogas no lleguen a nuestros jóvenes, que no destruyan las familias, que no se transformen en lo que es hoy un gran flagelo químico”.

Hay tres detenidos y procesados por el cargamento de cocaína

La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, destacó la intervención de los efectivos de la Policía de Entre Ríos durante la investigación, tanto en las tareas preventivas como en la realización de las pericias requeridas por la Justicia.

“Realizaron todo el peritaje químico del estupefaciente, las muestras, contramuestras y la extracción de la información de los celulares secuestrados”, detalló la magistrada al referirse al desempeño de los policías como auxiliares de la Justicia.

En cuanto a la situación procesal de los involucrados, Ramponi precisó que hay tres personas detenidas, cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

También presenciaron la incineración de los 260 kilos de cocaína la diputada nacional Nancy Vallejos y los diputados provinciales Marcelo López y Carola Elisa Laner.