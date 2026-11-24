La confianza en el Gobierno aumentó un 4,1% en noviembre respecto de octubre y se ubicó en 2,04 puntos, según el índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Pese a la recuperación mensual, el indicador quedó un 17,5% por debajo de noviembre de 2025.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se mantiene alrededor de los dos puntos desde abril. Las fluctuaciones de ese período son compatibles con el margen de error muestral, por lo que el informe no identifica una tendencia definida.

La mejora de noviembre tampoco revierte el deterioro acumulado durante 2026. Según el relevamiento, la mayor parte de la caída del año se concentró entre enero y mayo.

Los cinco componentes mejoraron frente a octubre

La percepción sobre la preocupación por el interés general registró el mayor avance mensual: subió 6,4% y alcanzó 1,60 puntos. La capacidad para resolver problemas aumentó 5,6%, hasta los 2,40 puntos.

La eficiencia del Gobierno llegó a 2,08 puntos, con una mejora del 4,5%, mientras que la evaluación general de la gestión avanzó 3,6% y se situó en 1,69 puntos. La honestidad obtuvo el valor más alto, con 2,41 puntos, aunque presentó el menor incremento mensual: 1,4%.

Los cinco resultados contribuyeron al repunte de la confianza en el Gobierno. Sin embargo, las diferencias entre regiones y grupos de encuestados muestran un desempeño heterogéneo.

El interior encabezó la confianza y se amplió la brecha con el GBA

El interior del país registró 2,27 puntos, con una suba del 6,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice aumentó 3,7% y llegó a 1,95 puntos; en el Gran Buenos Aires cayó 1,4%, hasta los 1,59 puntos.

También se amplió la diferencia por género. Entre los hombres, el indicador creció 8,7% y alcanzó 2,35 puntos, mientras que entre las mujeres disminuyó 2% y quedó en 1,70 puntos.

Los jóvenes de 18 a 29 años mantuvieron el nivel más alto, con 2,23 puntos, pese a una baja mensual del 6,2%. Entre los mayores de 50 años subió 21,7%, hasta 2,20 puntos, y en el grupo de 30 a 49 años retrocedió 7,2%, a 1,82 puntos.

Las expectativas económicas marcan diferencias

La confianza en el Gobierno alcanzó 4,05 puntos entre quienes esperan una mejora económica dentro de un año. Entre quienes anticipan estabilidad se ubicó en 2,73 puntos, y entre los que prevén un empeoramiento llegó a 0,43 puntos.

Pese al aumento mensual, el promedio del índice durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,32 puntos, su menor registro. En el mismo tramo de sus presidencias, Mauricio Macri promediaba 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83.

Por separado, el índice de confianza del consumidor cayó 1,3% en noviembre. Esa medición estuvo afectada por una baja del 7,6% en el Gran Buenos Aires, frente a las mejoras del 9,4% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,3% en el interior.