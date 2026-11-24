La China Suárez y Mauro Icardi compartieron imágenes de su escapada a Carmelo, Uruguay, donde combinaron paseos al aire libre con la participación en una boda. El delantero publicó varias fotografías de la actriz acompañadas por dedicatorias afectuosas.

Una de las postales mostró a Suárez de espaldas, en bikini, entre los pinos de un bosque. “Belleza salvaje”, escribió el futbolista junto a la imagen, que recibió un “me gusta” de su pareja.

El registro del viaje incluyó viñedos, caballos y momentos compartidos en una chacra. Ambos eligieron sus redes sociales para mostrar distintas escenas de la estadía.

Las dedicatorias de Mauro Icardi a la China Suárez

En otra fotografía, la China Suárez posó sobre un pequeño puente rojo rodeado de viñedos. El paisaje y el cielo despejado formaron parte de las imágenes que el delantero difundió durante el fin de semana.

También hubo una postal de los dos sonriendo, con un molino de viento de fondo. Para acompañarla, Mauro Icardi eligió una declaración: “Dame esa sonrisa toda la vida”.

Los paseos a caballo ocuparon otro lugar en sus publicaciones. El futbolista compartió una toma desde la montura de un caballo negro, con otros animales a la distancia.

Un recorrido por la chacra y un intercambio romántico

La actriz también grabó un video mientras recorrían el lugar en un carrito de golf conducido por Icardi. Durante el paseo, le preguntó hacia dónde la llevaba.

“A perdernos”, respondió el delantero. “Te amo”, contestó ella, en un intercambio que quedó registrado y fue compartido en redes.

“Qué linda te queda esa bikini”, agregó Mauro Icardi. La China Suárez le agradeció con un “Gracias, mi amor” antes de continuar el recorrido.

Los looks para la boda de Natalia Antolín

Durante el viaje, la pareja asistió al casamiento de la diseñadora Natalia Antolín, madrina de Magnolia, la hija de Suárez y Benjamín Vicuña. Para la celebración, la actriz eligió un conjunto diseñado por la novia.

Suárez llevó un top strapless beige con escote corazón y una falda larga con estampas de caballos y paisajes en tonos tierra. Icardi optó por una remera blanca, pantalón negro satinado y zapatillas blancas.

Las publicaciones también incluyeron momentos más informales, con ropa de descanso y escenas junto a los animales. “Buen día con mucho amor”, fue uno de los mensajes que acompañó esas postales.