Vicuña coincidió con la China Suárez e Icardi en un casamiento.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en un casamiento y sorprendieron a sus seguidores luego de compartir imágenes de la celebración en sus redes sociales. Los tres participaron de la boda de la diseñadora Natalia Antolín, una persona cercana a la familia de los actores.

La actriz asistió acompañada por su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, mientras que Vicuña también estuvo entre los invitados. La coincidencia llamó especialmente la atención debido a las versiones sobre las diferencias que existirían entre el actor chileno y su expareja.

Según informó TN, ambos publicaron fotografías de distintos momentos de la fiesta en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, no trascendieron imágenes en las que aparecieran juntos ni detalles sobre si mantuvieron algún encuentro durante la celebración.

(@benjaminvicuna.ok)

Las publicaciones que sorprendieron en redes sociales

La China Suárez compartió una fotografía de los carteles con los nombres de los recién casados y acompañó la publicación con un mensaje: "Celebrando a nuestros amigos".

Por su parte, Benjamín Vicuña publicó una historia de Instagram durante el brindis, en la que etiquetó a Natalia Antolín y a su pareja. El actor no mostró si asistió acompañado por su actual novia, Anita Espasandín.

(@sangrejaponesa)

La coincidencia fue comentada por Pepe Ochoa, productor del programa LAM, quien escribió en su cuenta de X: "Todos en dulce armonía". Su publicación generó repercusión entre los seguidores de los protagonistas.

El vínculo familiar que los une con la diseñadora

La presencia de ambos actores en el casamiento tiene una explicación vinculada con su historia familiar. Natalia Antolín es la madrina de Magnolia, la hija que Vicuña y la China Suárez tienen en común.

Por ese motivo, tanto el actor chileno como la actriz mantienen una relación cercana con la diseñadora, lo que explica que los dos hayan recibido una invitación a la celebración.

El encuentro ocurrió en medio de la exposición mediática que rodea a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, además de las recientes versiones sobre supuestas tensiones entre los padres de Magnolia y Amancio.

Qué dijo Vicuña sobre las versiones de conflicto

Días atrás, Benjamín Vicuña fue consultado por un móvil del programa SQP de América, sobre las controversias que involucran a su expareja y decidió evitar declaraciones.

"No tengo nada que ver con eso, son historias de adultos. A mí solo me involucra lo que tiene que ver con los niños", expresó el actor.

Además, pidió preservar a los menores de la exposición pública: "Creo que no nos corresponde seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá".

Las versiones que difundió Yanina Latorre

En su programa, Yanina Latorre aseguró que el actor estaría atravesando un momento difícil debido a las diferencias con su expareja.

"A mí, alguien del entorno de Vicuña me dijo que él estaría bajo una situación de amenaza", sostuvo la conductora, quien atribuyó esa información a una fuente cercana al artista. Se trata de afirmaciones periodísticas que no fueron confirmadas por los protagonistas.