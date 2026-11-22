El sueldo de los camioneros en diciembre de 2026 estará determinado por la categoría laboral, la antigüedad y los adicionales correspondientes a cada actividad. Según la última escala de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, un conductor de primera categoría tiene un salario básico de $1.145.293,94, al que pueden sumarse otros conceptos establecidos por convenio.

Durante diciembre, los trabajadores del sector cobrarán los haberes correspondientes a noviembre y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Además, el acuerdo paritario contempla un nuevo incremento salarial que comenzará a aplicarse sobre las remuneraciones del último mes del año.

La actividad se encuentra regulada por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que establece diferentes escalas según las funciones desempeñadas. Los importes publicados corresponden a salarios básicos y no necesariamente reflejan el dinero que cada empleado recibe en mano, de acuerdo a lo informado por iProfesional.

Cuánto cobra cada categoría de camioneros

De acuerdo con la escala vigente desde el 1° de noviembre, los conductores de primera categoría perciben un básico de $1.145.293,94, mientras que los de segunda categoría cobran $1.124.884,37 y los de tercera, $1.104.454,13.

En otras funciones, los conductores de grúas de hasta diez toneladas y operadores de autoelevadores tienen asignados $1.165.712,09. Por su parte, los choferes de camiones blindados registran un básico de $1.231.336,29 y los choferes con firma, de $1.322.426,73.

La escala también contempla $1.046.010,72 para los peones y $1.025.964,11 para los ayudantes mayores de 18 años. Estos valores pueden incrementarse por antigüedad, viáticos y otros adicionales, según las condiciones laborales de cada trabajador.

Qué adicionales se suman al salario

El convenio establece distintos conceptos que pueden incorporarse a la liquidación mensual. Entre los valores generales correspondientes a noviembre figuran $16.759,49 por comida, $8.409,88 por viático especial y $19.520,15 por pernoctada.

Sin embargo, estas sumas no se pagan automáticamente a todos los empleados. Su aplicación depende de las tareas realizadas, los viajes efectuados y las condiciones específicas del servicio.

También existen adicionales para actividades como el transporte de combustibles, sustancias peligrosas y residuos industriales. En larga distancia se reconocen conceptos relacionados con los kilómetros recorridos. A su vez, la antigüedad representa un 1% adicional por cada año de servicio, calculado sobre los conceptos remunerativos.

El nuevo aumento salarial de diciembre

La paritaria acordada entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias contempla una actualización del 1,6% para los salarios de diciembre de 2026, según informó iProfesional.

Con este incremento, el básico de un conductor de primera categoría pasará de $1.145.293,94 a $1.163.618,64. No obstante, ese nuevo importe corresponde al trabajo realizado durante diciembre y se cobrará en enero de 2027.

El acuerdo también establece aumentos del 1,6% para enero y del 1,5% para febrero de 2027. Además, está prevista una instancia de revisión durante la primera quincena de diciembre para evaluar posibles modificaciones salariales.

Bono extraordinario de $1.200.000

Otro punto del acuerdo es una asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000, que se distribuirá en cuatro cuotas iguales.

Cada trabajador alcanzado por el beneficio recibirá $300.000 mensuales entre enero y abril de 2027, de acuerdo con las condiciones establecidas en la paritaria.

Por lo tanto, este bono no formará parte de los ingresos que los camioneros percibirán durante diciembre de 2026, sino que comenzará a abonarse el próximo año.

Aguinaldo y Día del Trabajador Camionero

En diciembre corresponde pagar la segunda cuota del aguinaldo, cuyo importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre julio-diciembre, con los ajustes proporcionales que correspondan.

La fecha límite legal para el pago es el 18 de diciembre. El monto final dependerá de las remuneraciones computables percibidas por cada trabajador durante el período.

Por otra parte, el 15 de diciembre se celebra el Día del Trabajador Camionero, una jornada contemplada especialmente en el convenio colectivo. Si el empleado presta servicios durante esa fecha, corresponde aplicar el tratamiento remunerativo previsto para esa situación.