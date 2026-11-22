Los descuentos de la tarjeta SUBE en noviembre de 2026 permiten que determinados grupos de usuarios accedan a una reducción del 55% en el valor del boleto del transporte público. El beneficio corresponde a la Tarifa Social Federal y está destinado a personas que cumplen con requisitos vinculados a prestaciones sociales y situaciones laborales específicas.

Para acceder a esta bonificación, es necesario contar con una tarjeta SUBE registrada y tener habilitado el beneficio correspondiente. El registro también permite consultar movimientos y recuperar el saldo disponible ante una pérdida, robo o rotura.

Además de las bonificaciones, el sistema ofrece distintas herramientas para administrar el crédito, realizar recargas electrónicas y disponer de un saldo de emergencia cuando el dinero disponible no alcanza para pagar un viaje.

Quiénes pueden acceder al descuento del 55%

Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas que perciben la Asignación por Embarazo y beneficiarios de Pensiones No Contributivas o de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También pueden acceder trabajadores de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, estudiantes que reciben becas Progresar y personas que cobran el seguro por desempleo.

El beneficio incluye, además, a titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. En todos los casos, la aplicación del descuento depende del cumplimiento de los requisitos y de su habilitación en el sistema.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

El trámite es gratuito y puede realizarse a través del sitio oficial argentina.gob.ar/SUBE, donde el usuario debe completar sus datos personales e ingresar el número de su tarjeta.

Otra alternativa es utilizar la aplicación oficial SUBE para Android, comunicarse al 0800-777-7823, opción 3, o concurrir a un Centro de Atención con el DNI vigente.

Una vez registrada, los usuarios que reúnen las condiciones para acceder a la Tarifa Social Federal deben verificar que el beneficio esté asociado correctamente a su tarjeta.

Cuánto saldo se puede cargar y qué pasa si se agota

El saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000, mientras que las cargas electrónicas admiten hasta $30.000 por operación. Si se supera el límite acumulado, el excedente queda pendiente de acreditación.

El sistema también contempla un saldo de emergencia que permite continuar viajando cuando el crédito disponible resulta insuficiente. El límite informado es de hasta $1.200, aunque su aplicación depende del tipo de transporte.

Las recargas pueden realizarse mediante billeteras virtuales, homebanking, cajeros automáticos o la aplicación SUBE. Posteriormente, el dinero debe acreditarse mediante una Terminal Automática, un celular compatible con NFC o la función Carga a Bordo, cuando esté habilitada.