Boleto Docente Gratuito: el gobierno confirmó que más de 200 educadores de la Uader accederán al beneficio

El Gobierno de Entre Ríos y la Uader firmaron un convenio para incorporar a más de 200 educadores al Boleto Docente Gratuito. La medida cubrirá el 100% del pasaje en colectivos urbanos y metropolitanos adheridos. Conocé los requisitos y cómo realizar el trámite.
El Boleto Docente Gratuito se extenderá a más de 200 educadores de establecimientos de nivel inicial, primario y secundario dependientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El Gobierno provincial y la institución académica firmaron este miércoles un convenio que permitirá incorporar a estos trabajadores al beneficio, con una bonificación del 100% en el transporte público urbano y metropolitano adherido al sistema.
El acuerdo fue suscripto entre el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte, y la Uader. La medida entrará en vigencia en los próximos días y estará destinada a docentes que desempeñen tareas de enseñanza directa frente a alumnos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa provincial.
La incorporación permitirá que educadores de escuelas universitarias accedan a una gratuidad que ya estaba disponible para otros trabajadores del sistema educativo entrerriano. El trámite podrá realizarse mediante la plataforma Mi Entre Ríos, mientras que la universidad será responsable de certificar las condiciones laborales de quienes soliciten el beneficio.
El Gobierno destacó la igualdad de condiciones entre docentes
El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que la decisión buscó equiparar las condiciones de acceso al transporte entre trabajadores que cumplen funciones similares, independientemente del organismo del cual dependen administrativamente.
En ese sentido, sostuvo que el convenio "viene a corregir una asimetría: un docente que está frente al aula cumple la misma función pública, más allá de qué institución le liquide el sueldo". De esta manera, fundamentó la incorporación de los educadores universitarios que hasta ahora permanecían fuera del régimen.
Boleas también destacó el alcance provincial de la iniciativa y señaló que representaba "un esfuerzo que el Gobierno de Entre Ríos dispone también para poder beneficiar, en este caso, a más de 200 docentes en todo el territorio provincial".
Qué escuelas de la Uader estarán comprendidas
El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi, valoró la firma del convenio y recordó que los establecimientos educativos dependientes de la institución habían quedado excluidos cuando comenzó a implementarse el reconocimiento del boleto para docentes.
"Es fundamental este convenio. Es un trabajo que venimos encarando desde que se empezaron a reconocer los boletos de transporte, porque habían quedado relegadas las escuelas que tiene la Uader, que además son históricas de la provincia", señaló.
Entre las instituciones alcanzadas por la medida, Filipuzzi mencionó la Escuela Normal, el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay y las escuelas Alberdi y Almafuerte. Estos establecimientos forman parte del sistema educativo dependiente de la universidad y cuentan con docentes que desarrollan tareas frente al aula.
Un acuerdo que demandó gestiones durante todo el año
El rector explicó que la incorporación fue resultado de gestiones desarrolladas durante 2026 entre las autoridades universitarias y distintos organismos del Gobierno provincial. El objetivo consistió en resolver la situación de los trabajadores que no estaban comprendidos en los beneficios existentes.
"Logramos culminar en este convenio que les da el reconocimiento del boleto a los docentes del sistema dentro de la universidad", indicó Filipuzzi, al referirse a la finalización del proceso administrativo que permitió formalizar el acuerdo.
Asimismo, destacó la articulación institucional y expresó: "Nunca habíamos podido obtener este tipo de trabajos en conjunto, donde se estudia, se hace un proyecto y luego se llega a resultados efectivos. Vamos obteniendo un reconocimiento constante a cosas que antes parecían dificilísimas". Finalmente, concluyó: "Es un derecho más y un reconocimiento más para la docencia entrerriana".
En qué ciudades se podrá utilizar el Boleto Docente Gratuito
El secretario de Transporte, Aníbal Steren, brindó precisiones sobre la implementación y confirmó que el beneficio alcanzará a los servicios urbanos y metropolitanos que estén incorporados al sistema provincial de boleto electrónico.
Según detalló, la cobertura comprenderá líneas de transporte de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y La Paz, entre otras localidades entrerrianas donde funcionen servicios adheridos al régimen.
"Ya estaban contemplados los estudiantes, y ahora se suman los docentes", explicó Steren. Además, precisó que la medida alcanzará a trabajadores que tenían dedicación exclusiva en la Uader y que, por esa condición, no estaban incorporados al sistema del Consejo General de Educación (CGE).
Cómo tramitar el beneficio a través de Mi Entre Ríos
Los docentes interesados podrán gestionar su incorporación mediante la plataforma digital Mi Entre Ríos, aunque también se contemplará la posibilidad de realizar el procedimiento presencialmente, según los mecanismos que habiliten los organismos correspondientes.
Para acceder deberán acreditar que desempeñan tareas de enseñanza directa frente a alumnos durante el año vigente. La certificación será emitida por la Uader y tendrá que identificar el establecimiento educativo y el grado, curso o división donde trabaja cada solicitante.
Además, los interesados deberán contar con Documento Nacional de Identidad vigente, domicilio en Entre Ríos y una tarjeta SUBE o sistema equivalente. No será necesario presentar el recibo de sueldo, ya que la acreditación laboral se realizará mediante la documentación expedida por la universidad.
Cómo funcionará la gratuidad del transporte
El convenio se enmarcó en las resoluciones N° 057/2025 y N° 18/2026 de la Secretaría de Transporte, mediante las cuales se creó y reguló el Boleto Docente, con una bonificación equivalente al 100% del valor del pasaje.
La Uader tendrá a su cargo la elaboración y actualización de los padrones de docentes que reúnan las condiciones exigidas. Por su parte, la Secretaría de Transporte, mediante la Coordinación de Boleto Electrónico, será responsable de implementar el beneficio y controlar su utilización.
Steren destacó que la incorporación requirió evaluaciones técnicas y dictámenes administrativos. Según explicó, el nuevo padrón permitirá incluir a casi el 50% de los docentes que dictaban clases en el nivel secundario universitario y que anteriormente no contaban con la tarifa gratuita.
Un beneficio personal sujeto a las condiciones del sistema
El Boleto Docente Gratuito tendrá carácter personal e intransferible. Su utilización estará sujeta a las condiciones establecidas por la normativa vigente, incluida la cantidad mensual de viajes autorizados y los parámetros definidos para los servicios adheridos.
La gratuidad alcanzará exclusivamente a los recorridos urbanos y suburbanos incorporados al sistema de la Secretaría de Transporte. Por lo tanto, su aplicación dependerá de que las empresas y líneas correspondientes participen del régimen provincial.
Con la firma del convenio, más de 200 docentes de la Uader podrán incorporarse al sistema de transporte gratuito una vez que se complete la implementación administrativa. La medida ampliará la cobertura del programa y permitirá incluir a trabajadores de establecimientos educativos universitarios que hasta ahora no habían accedido al beneficio.