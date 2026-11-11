Despedida de Carlos Tevez: se confirmó otro ídolo que jugará en la Bombonera junto a Messi y Riquelme

La despedida de Carlos Tevez sumó una nueva figura de peso: Martín Palermo fue confirmado como uno de los invitados especiales de “El Último Baile”, el partido homenaje que se disputará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. El histórico goleador de Boca volverá a compartir una cancha con el Apache en una jornada que reunirá a grandes protagonistas del fútbol argentino e internacional.

La incorporación de Palermo fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del evento y despertó entusiasmo entre los hinchas xeneizes. El máximo goleador de la historia del club se sumó a una lista que ya incluía a Sergio Agüero, Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

El encuentro marcará el reencuentro de varias generaciones de futbolistas que compartieron distintos momentos de la carrera de Tevez. Además, permitirá que los simpatizantes de Boca vuelvan a ver juntos a algunos de sus máximos referentes en el estadio Alberto J. Armando.

Messi, Riquelme y Agüero, entre los confirmados

Uno de los principales atractivos de la despedida será la participación de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, cuyas presencias fueron anunciadas por el propio Tevez durante una entrevista con Rio Ferdinand, su excompañero en Manchester United.

“Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró el Apache, quien adelantó que ambos formarán parte del homenaje. Ferdinand también manifestó su intención de participar del encuentro.

Por su parte, Sergio “Kun” Agüero había sido anunciado anteriormente. El exdelantero del Manchester City compartió plantel con Tevez en la Selección argentina y durante su etapa en el fútbol inglés, por lo que su presencia tendrá un significado especial.

Cristiano Ronaldo, el gran objetivo de Tevez

Aunque la organización ya confirmó varias estrellas, Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los grandes objetivos del exdelantero argentino. Ambos compartieron vestuario en Manchester United y construyeron una relación cercana durante su paso por Inglaterra.

“A Cristiano lo voy a buscar yo”, había expresado Tevez entre risas durante una participación en el programa de streaming Olga, cuando fue consultado sobre la posibilidad de contar con el portugués.

Entre los futbolistas internacionales que también podrían recibir una invitación aparecieron Wayne Rooney, Paul Scholes, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra. Sin embargo, sus participaciones todavía no fueron confirmadas.

Más figuras argentinas podrían participar del homenaje

La organización también evaluó la posibilidad de convocar a excompañeros de Tevez en la Selección argentina, entre ellos Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Kily González.

Asimismo, surgieron nombres históricos de Boca, como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri, quienes podrían sumarse a la celebración.

La lista de posibles invitados incluso trascendió el fútbol. Franco Colapinto y Juan Martín del Potro, reconocidos simpatizantes del Xeneize, fueron mencionados como eventuales participantes del homenaje.

Cuándo será la despedida de Carlos Tevez

“El Último Baile” se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y tendrá transmisión televisiva de ESPN.

Tevez se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, después de una trayectoria que incluyó pasos por Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua.

El exdelantero tendrá finalmente la oportunidad de despedirse de los hinchas en el estadio donde construyó buena parte de su historia deportiva y conquistó algunos de los títulos más importantes de su carrera.