La Selección Argentina cambió el horario de la práctica y Scaloni empieza a definir el equipo

A dos días del amistoso ante Uruguay en la Bombonera, Lionel Scaloni empezará a definir la formación de la Selección Argentina. El entrenador ya tiene al plantel completo para la segunda práctica de la semana, que se realizará este miércoles 11 de noviembre en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La AFA reprogramó el inicio del entrenamiento para las 18.15, una hora y cuarto después de lo previsto. Los primeros 15 minutos estarán abiertos a la prensa acreditada.

El encuentro del viernes será el primero del seleccionado desde la despedida de Lionel Messi, en el amistoso ante Benín. El clásico abrirá una doble fecha FIFA que se completará el martes en Córdoba frente a Costa Rica.

Del primer ensayo a la definición del equipo

Según informó TN, la Selección Argentina inició el trabajo del martes por la mañana en el gimnasio. Después, los futbolistas salieron a la cancha para realizar ejercicios con pelota y tareas de velocidad y coordinación.

El bloque táctico duró unos 50 minutos e incluyó ejercicios de once contra once. Scaloni también trabajó las transiciones de defensa a ataque, uno de los aspectos que el plantel ensayó en la primera jornada.

El último entrenamiento antes del clásico será el jueves 12 a las 17, a puertas cerradas. Ese día, el técnico también brindará una conferencia de prensa en la que se esperan novedades sobre su continuidad al frente del seleccionado.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección Argentina recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 20, en la Bombonera. El conjunto uruguayo llegará al amistoso bajo la conducción de Diego Forlán.

El segundo partido se jugará el martes 17 de noviembre a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Costa Rica será el rival en el cierre de la última ventana internacional del año.

Los 28 convocados por Scaloni

Para el arco, Scaloni citó a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. La lista de defensores incluye a Gonzalo Montiel, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Entre los mediocampistas figuran Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Alexis Mac Allister. Completan ese grupo Enzo Fernández, Nicolás Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Santiago Castro y Julián Álvarez integran la nómina de delanteros. Los cuatro están a disposición del entrenador para los dos amistosos de la Selección Argentina.