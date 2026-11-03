Argentina vs. Uruguay: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

La venta de entradas para Argentina ante Uruguay comenzará este miércoles, a partir de las 16, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El amistoso internacional se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y contará con diferentes categorías de localidades, cuyos precios oscilarán entre los $19.000 y los $290.000.

El encuentro será el primero de los dos compromisos amistosos que la Selección argentina disputará en el país durante noviembre. La presentación ante Uruguay marcará una nueva oportunidad para que el público acompañe al conjunto nacional, que afrontará esta fecha internacional sin Lionel Messi entre los convocados.

Desde la AFA señalaron que los precios de las plateas altas, medias y bajas serán inferiores a los establecidos para los últimos amistosos disputados en territorio argentino, frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Las entradas generales tendrán un valor de $95.000, mientras que las preferenciales serán las más costosas.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Uruguay

La Asociación del Fútbol Argentino difundió los valores correspondientes a cada sector del estadio. Los precios informados fueron los siguientes:

General: $95.000.

Menores a popular (hasta 10 años): $19.000.

Sector visitante: $160.000.

Platea alta: $140.000.

Platea media C, D y M: $180.000.

Platea media A y B: $220.000.

Platea baja L: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Las entradas para menores de hasta 10 años serán las más económicas, mientras que las localidades generales representarán la opción de menor precio para el público adulto argentino.

En cuanto a los simpatizantes uruguayos, se habilitará un sector visitante con localidades a $160.000, según el listado de precios difundido.

Cuándo comienza la venta y cómo comprar las entradas

La venta general se habilitará el miércoles 4 de noviembre, desde las 16, y se realizará exclusivamente mediante la plataforma digital Deportick.

Para adquirir las localidades, los interesados deberán ingresar al sitio web y registrarse con un usuario y una contraseña. Quienes ya tengan una cuenta podrán iniciar sesión y acceder al sistema de compra cuando se habilite la comercialización.

La AFA aclaró que no habrá venta presencial de entradas, por lo que todas las operaciones deberán concretarse a través de la plataforma oficial.

Dónde y cuándo retirar las entradas físicas

Una vez realizada la compra digital, los espectadores deberán retirar sus entradas físicas en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Atlético Huracán.

El canje se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, de 9 a 15.

De esta manera, los compradores contarán con los días previos al amistoso para retirar sus localidades antes de trasladarse a La Bombonera.

Cómo será el ingreso para personas con discapacidad

La AFA también informó que las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso mediante Deportick, durante el período de venta general.

El trámite estará disponible desde el miércoles 4 de noviembre a las 16, junto con la habilitación del resto de las localidades.

La entidad advirtió que quienes no hayan gestionado previamente su ingreso mediante la plataforma no podrán acceder al estadio el día del encuentro.

Un nuevo clásico entre Argentina y Uruguay

El partido del viernes 13 de noviembre reunirá nuevamente a dos de las selecciones más importantes del fútbol sudamericano, en un escenario que albergará un compromiso internacional del conjunto argentino.

La ausencia de Lionel Messi será una de las particularidades del encuentro, que permitirá observar a otros integrantes del plantel nacional durante la fecha de amistosos.