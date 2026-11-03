Comenzaron los Juegos Evita y los entrerrianos cuentan sus expectativas desde Mar del Plata

Los 360 deportistas entrerrianos que participan en los Juegos Evita 2026 comenzaron las competencias nacionales en Mar del Plata, donde representan a la provincia en 35 disciplinas. Desde la ciudad balnearia, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y Valentín Maidana, jugador de futsal de Santa Elena, dialogaron con Elonce sobre las expectativas y experiencias de la delegación.

Uranga confirmó que todos los integrantes de la comitiva se encuentran instalados y destacó el entusiasmo de los jóvenes ante el inicio de las pruebas. "Uno solamente con verles la cara a los chicos ya se pone contento y todo el esfuerzo que esto puede llevar queda de lado", expresó.

El funcionario resaltó que los representantes provinciales llegaron a esta instancia después de superar diferentes etapas clasificatorias, en las que participaron cerca de 30.000 entrerrianos. "Son grandes campeones por el solo hecho de estar acá", afirmó.

El orgullo de un joven deportista de Santa Elena

Entre los participantes se encuentra Valentín Maidana, de 14 años, quien representa al club Deportivo Santa Elena en futsal. El adolescente contó que comenzó a practicar esta disciplina hace aproximadamente un año y que es su primera experiencia en una final nacional.

"Es la primera vez y un orgullo participar acá", manifestó. Además, señaló que el equipo llegó con buenas expectativas y que ya tuvo la oportunidad de compartir momentos con deportistas de Córdoba.

Uranga sostuvo que estas experiencias trascienden los resultados deportivos. "Acá lo importante es todo lo que ellos viven y el aprendizaje que indudablemente han tenido para poder ir superando etapas", señaló.

Sebastián Uranga, secretario de Deportes, y Valentín Maidana, jugador de futsal de Santa Elena (Elonce)

Las herramientas de apoyo al deporte entrerriano

Durante la entrevista, el secretario destacó el papel de las familias, los clubes y los entrenadores en la formación de los jóvenes. Consideró fundamental el acompañamiento durante las distintas etapas de crecimiento.

También explicó que Entre Ríos cuenta con cuatro mecanismos de financiamiento deportivo: el Programa de Desarrollo, la Ley de Mecenazgo, las becas contempladas en la Ley 10.373 y el complemento deportivo del Instituto Becario.

Uranga indicó que los interesados pueden consultar las condiciones de acceso mediante la plataforma Mi Entre Ríos o comunicándose con la Secretaría de Deportes, sin necesidad de viajar a Paraná.

El desafío de competir y seguir aprendiendo

El funcionario destacó el desarrollo del canotaje entrerriano, aunque insistió en que los resultados no deben ser el único parámetro para evaluar la participación provincial.

En ese sentido, remarcó que el entrenamiento, la disciplina y el acompañamiento de los profesores son fundamentales para el crecimiento deportivo. "Ninguna otra cosa es tan motivante ni inspiradora como el aprender", expresó.

Las competencias continuarán durante la semana, con actividades adaptadas previstas hasta el viernes y juveniles hasta el sábado. Uranga aclaró que podrían producirse modificaciones en el cronograma de algunas disciplinas.