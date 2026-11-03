El centro comunitario N° 3 “Josefina Zubizarreta” se suma a La Noche de los Museos Entrerrianos

El centro comunitario N° 3 “Josefina Zubizarreta”, ubicado en Puerto Viejo, participará por primera vez de La Noche de los Museos Entrerrianos. La actividad se realizará este viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, con propuestas vinculadas a la historia y la identidad del barrio.

La incorporación se concretará a través del museo barrial Puerto Viejo y Cuesta de los Vascos, perteneciente a la institución. El público podrá recorrer muestras y conocer un edificio que data de 1840.

Bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”, la jornada reunirá a más de 150 instituciones. La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura provincial junto con los municipios del Consejo Provincial de Cultura.

Historia del barrio y arquitectura del siglo XIX

La propuesta del centro comunitario N° 3 “Josefina Zubizarreta”, incluirá piezas de su acervo histórico y una muestra fotográfica de Puerto Viejo. También se exhibirán producciones realizadas en los talleres del Centro de Formación.

La propia construcción será parte del recorrido por su valor como expresión de la arquitectura fluvial del Litoral. La programación se completará con degustaciones criollas y espectáculos musicales en vivo.

“A través de su muestra, este museo barrial relata el nacimiento de la ciudad y evoca aquellos oficios ligados al río Paraná donde se forjó la identidad de nuestra capital”, expresó el coordinador Federico Feltes. También señaló que abrir las puertas y participar por primera vez representa “motivo de orgullo y de una enorme responsabilidad”.

Un espacio de formación y encuentro

Feltes destacó que la iniciativa busca poner en valor el patrimonio vivo y la historia del edificio. Lo describió como un testigo de la identidad local que continúa de pie y mantiene su vínculo con la comunidad.

El coordinador departamental de Jóvenes y Adultos de Paraná, Martín Álvarez, valoró la recuperación del inmueble. “Su puesta en valor no solo permite preservar la historia de Puerto Viejo, sino también proyectar nuevas oportunidades de encuentro, educación y capacitación para los vecinos”, sostuvo.

Dependiente del Consejo General de Educación, el centro comunitario N° 3 “Josefina Zubizarreta”, ofrece talleres de formación profesional con salida laboral para jóvenes y adultos. Su participación en la jornada permitirá mostrar tanto ese trabajo educativo como el patrimonio histórico que conserva.