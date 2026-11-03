Aldea María Luisa: falleció el exintendente Luis Pablo Schönfeld

Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa, falleció este martes 3 de noviembre. El dirigente había dejado la conducción del municipio del departamento Paraná a comienzos de octubre.

Su renuncia indeclinable fue aceptada por el Concejo Deliberante el 1 de octubre. La decisión puso fin a una gestión de seis años y nueve meses al frente de la localidad.

En la presentación, el exmandatario había explicado que atravesaba problemas de salud que le impedían continuar ejerciendo sus funciones. También había mencionado razones personales como parte de los fundamentos de su dimisión.

Los motivos que expresó al dejar la intendencia

Luis Pablo Schönfeld fundamentó su decisión en “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”. Así lo dejó asentado en la nota que presentó ante el cuerpo deliberativo.

Según explicó entonces, esas circunstancias le impedían desempeñar sus responsabilidades con la “dedicación, plenitud y exigencia física e institucional” que demandaba el Departamento Ejecutivo Municipal. Por ese motivo, resolvió apartarse del cargo.

La aceptación de la renuncia dio paso a la designación de una nueva autoridad para Aldea María Luisa. El Concejo Deliberante resolvió la continuidad institucional durante la misma sesión en la que trató su presentación.

Su despedida de la gestión y la sucesión municipal

En los párrafos finales de su nota, Schönfeld agradeció al personal municipal que lo acompañó durante su gestión. También extendió su reconocimiento a los integrantes del Concejo Deliberante y expresó sus deseos de prosperidad para la comunidad.

Tras su salida, Elisabeth María Celeste Pando asumió como presidenta municipal. Hasta ese momento presidía el Concejo Deliberante y debió renunciar a esa función para pasar a conducir el Ejecutivo.

Pando quedó a cargo de completar el mandato constitucional, que finalizará en diciembre de 2027. La noticia del fallecimiento de Luis Pablo Schönfeld se conoció poco más de un mes después de su alejamiento de la intendencia de Aldea María Luisa.