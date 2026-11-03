Paranaense fue voluntario del papa Francisco en Chile y ahora acompañará la visita de León XIV

Un paranaense fue seleccionado entre los 20.000 voluntarios convocados para colaborar durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. Se trata de Julián Barzola, quien viajará a Buenos Aires para participar en las actividades previstas durante la estadía del pontífice. En diálogo con Elonce, contó cómo fue el proceso de inscripción, recordó su experiencia como voluntario durante la visita de Francisco a Chile y expresó su emoción por formar parte de este acontecimiento.

Desde la puerta de la Catedral Metropolitana de Paraná, Barzola explicó que recibió la confirmación de su participación luego de inscribirse en la convocatoria realizada por la Conferencia Episcopal Argentina. Además, reveló que no será el único representante de la capital entrerriana, ya que aproximadamente otros nueve vecinos también fueron seleccionados.

“Estamos conmovidos por la llegada del Papa, por lo que uno va viendo que se está preparando en la ciudad de Buenos Aires y en las otras sedes, en Luján y en Córdoba”, manifestó el voluntario, quien reconoció que la proximidad del encuentro comenzó a generar nervios y expectativas.

Cómo fue seleccionado para participar de la visita papal

Barzola explicó que decidió anotarse apenas se abrió la convocatoria nacional para quienes quisieran colaborar en la organización de las distintas actividades religiosas.

El proceso estuvo coordinado por la Conferencia Episcopal Argentina y contempló la participación de personas de diferentes edades. Según recordó, el rango establecido para los postulantes comprendía desde los 15 hasta los 65 años. “Yo estaba en casa y no dudé en un minuto en inscribirme”, relató.

Luego de completar su postulación, aguardó la confirmación de los organizadores. Finalmente, recibió la notificación que le permitió saber que había sido seleccionado para participar en las actividades de Buenos Aires.

La noticia adquirió un significado especial cuando descubrió que otros vecinos de Paraná también habían sido convocados.

Un paranaense fue elegido entre 20.000 voluntarios para recibir al Papa León XIV

El entrevistado contó que durante los últimos días tomó conocimiento de la participación de otros voluntarios de la ciudad, algunos de los cuales colaborarán en distintas sedes de la visita papal. “No voy solo, sino que entre todos podríamos ser unos diez voluntarios de la ciudad que vamos a participar y vamos a estar allá”, expresó.

En su caso, todavía no recibió la asignación definitiva de las tareas que deberá realizar. Sin embargo, explicó que algunos de sus conocidos ya fueron destinados a sectores vinculados con la atención de jóvenes y al acompañamiento de personas durante las actividades centrales.

Otros voluntarios entrerrianos participarán en los encuentros previstos en Córdoba y Luján, de acuerdo con lo relatado por Barzola.

El joven aseguró que está dispuesto a colaborar en cualquiera de las funciones que le sean asignadas, ya que considera que lo importante es contribuir al desarrollo de las actividades y acompañar a quienes asistan.

Julián Barzola, junto al papa Francisco a Chile (archivo Elonce)

Ya había sido voluntario durante la visita de Francisco a Chile

La participación de Julián Barzola tendrá un significado particular porque no será su primera experiencia como voluntario en una visita papal.

En enero de 2018, durante el viaje del papa Francisco a Chile, también tuvo la oportunidad de colaborar con la organización de las actividades religiosas.

“En el 2018 pude tener la posibilidad también de estar como voluntario y dije: no dudé ahora en inscribirme”, recordó.

Aquella experiencia fue determinante para que decidiera volver a postularse. Según explicó, participar en este tipo de acontecimientos representa una forma de expresar su fe mediante el servicio a los demás.

“Es como también un agradecimiento a lo que uno recibe de Dios y ponerlo al servicio me parece que es la forma, por lo menos en la que yo encuentro, de dar gracias”, expresó.

El voluntario destacó que la posibilidad de colaborar en una visita del pontífice a su propio país representa una oportunidad especial, aunque reconoció que todavía desconoce si podrá tener un encuentro cercano con León XIV.

Cuándo viajará a Buenos Aires

Barzola confirmó que partirá desde Paraná el viernes, con el objetivo de llegar a Buenos Aires y ponerse a disposición de los responsables de la organización.

Su participación se desarrollará en el marco de las actividades programadas durante la visita del Papa León XIV, que también incluirá encuentros en otras localidades argentinas.

“No sé si lo veremos, pero la verdad que estamos muy ansiosos de poder encontrarnos y esto de poner al servicio, estar con la gente y ayudar en lo que sea necesario”, señaló.

La expectativa creció a medida que se conocieron los preparativos para recibir al pontífice y la magnitud de la convocatoria de voluntarios.

La emoción de representar a Paraná en una visita histórica

Durante la entrevista con Elonce, Barzola manifestó que la experiencia representa una oportunidad para renovar su compromiso religioso y compartir el acontecimiento con miles de personas.

El hecho de haber participado anteriormente en la visita de Francisco a Chile le permitió conocer las responsabilidades que implica colaborar en encuentros multitudinarios de estas características.

Sin embargo, reconoció que la posibilidad de hacerlo nuevamente, esta vez en la Argentina, despertó una emoción diferente. “Ya es como que me voy poniendo nervioso, así que preparado para este servicio”, expresó.

El voluntario adelantó que, una vez finalizadas las actividades, espera regresar a Paraná para compartir su experiencia y contar cómo vivió la llegada del Papa León XIV.