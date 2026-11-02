Ciudades intermedias: experto de la UNESCO destacó las ventajas urbanas de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El arquitecto español Josep Maria Llop participó de un encuentro con vecinalistas y explicó a Elonce la importancia de las ciudades intermedias. Destacó el paisaje, el patrimonio y la escala humana de Paraná, además del trabajo que desarrolla junto a municipios entrerrianos.
El desarrollo de las ciudades intermedias fue el eje de un encuentro realizado en la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, con la participación del arquitecto y urbanista español Josep Maria Llop, director de una cátedra UNESCO. El especialista, convocado por el Gobierno de Entre Ríos para colaborar en proyectos de planificación territorial, dialogó con Elonce y destacó las características de la capital entrerriana.
La actividad reunió a referentes del vecinalismo, entre ellos Luis Schmidt, Carlos Ortiz y Alicia Glauser, quienes intercambiaron experiencias con el profesional sobre crecimiento urbano, organización territorial y participación comunitaria.
Llop explicó que las ciudades intermedias cumplen una función estratégica porque conectan los centros urbanos con las localidades pequeñas y las zonas rurales. Su planificación permite fortalecer el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
La importancia de las ciudades intermedias
"Las ciudades intermedias no son las grandes, son las medias, pequeñas en todos los países del mundo y son mayoría número de ciudades y están relacionadas también con el mundo rural", explicó el arquitecto.
"Cuidar las ciudades intermedias es hacer desarrollo desde la base de los países", afirmó, al destacar la necesidad de impulsar políticas adaptadas a las características de cada territorio.
El urbanista señaló que su trabajo consiste en acompañar a gobiernos provinciales y municipales mediante herramientas de planificación que permitan organizar el crecimiento de las localidades y aprovechar sus recursos.
Las ventajas urbanas que destacó de Paraná
Consultado sobre su impresión de la capital entrerriana, Llop valoró su entorno geográfico, el patrimonio arquitectónico y las dimensiones de la ciudad.
"Es una ciudad que tiene un entorno geográfico estupendo y además tiene una ventaja que es aún es de escala humana", expresó.
El especialista explicó que las distancias resultan más accesibles que en las grandes áreas metropolitanas, una característica que favorece la movilidad cotidiana. "Por tanto, Paraná tiene un buen paisaje, elementos patrimoniales que le dan identidad y una escala humana", sostuvo.
Proyectos de planificación en Entre Ríos
Llop explicó que la colaboración con la provincia incluye el asesoramiento a municipios y comunas interesados en mejorar su organización territorial.
Entre las localidades mencionadas se encuentran Villa Elisa, Victoria y Concordia. También destacó la participación de estudiantes de una maestría en Barcelona en la elaboración de propuestas urbanísticas para ciudades entrerrianas.
El arquitecto se refirió al método denominado Plan Base, una herramienta que permite identificar aspectos fundamentales para orientar el desarrollo urbano y territorial.
"¿Qué hay que poner en la base para un mejor desarrollo urbano y territorial de un lugar?", planteó al explicar el objetivo de esta metodología.
El aporte de la experiencia internacional al vecinalismo
Luis Schmid, uno de los impulsores de la visita, destacó la posibilidad de acercar conocimientos internacionales a las organizaciones barriales.
"Realmente es un honor para nosotros, para todas las comisiones vecinales", expresó.
Por su parte, Carlos Ortiz, quien recordó su trayectoria vinculada con la UNESCO, valoró el intercambio con el especialista y destacó la importancia de fortalecer la relación entre la planificación urbana y la participación ciudadana.
El compromiso de las organizaciones barriales
Alicia Glauser agradeció la presencia del arquitecto y consideró que sus aportes resultaron valiosos para el trabajo de la Asamblea Ciudadana. "Ha sido un honor tenerlo en la asamblea", manifestó.
La referente destacó que las organizaciones vecinales cumplen una función importante en la identificación de necesidades y en la búsqueda de soluciones para los barrios.
El encuentro permitió compartir experiencias sobre desarrollo territorial y reafirmó la importancia de la participación comunitaria en la planificación de las ciudades entrerrianas.