José Luis Gioia sufrió un ACV durante el rodaje de la serie Menem y estuvo en coma

El actor y humorista José Luis Gioia sufrió un ACV isquémico mientras participaba del rodaje de la segunda temporada de la serie Menem. El artista, de 73 años, permaneció internado en terapia intensiva, atravesó varios días en coma inducido y necesitó asistencia respiratoria. Después de una evolución favorable, recibió el alta hospitalaria el 30 de octubre y comenzó un tratamiento de rehabilitación.

La información se conoció este lunes 2 a través de la periodista Maru Leone, quien reveló los detalles en el programa radial Mercuriali 107.9, conducido por Franco Mercuriali. Según explicó, pudo comunicarse con las hijas del actor para confirmar su estado de salud y reconstruir lo ocurrido.

“Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, expresó la periodista, quien señaló que la familia había atravesado semanas de preocupación por la gravedad del cuadro médico.

Cómo fue el ACV que sufrió José Luis Gioia

El episodio ocurrió mientras Gioia trabajaba en las grabaciones de la segunda temporada de Menem, la ficción de Prime Video que reconstruye distintos momentos de la vida del expresidente argentino Carlos Saúl Menem.

Durante una jornada de rodaje, el humorista sufrió una descompensación que obligó a interrumpir su participación y solicitar asistencia médica. Inicialmente fue atendido en la Clínica Nueva Azul.

Sin embargo, debido a la complejidad de su estado, el 11 de octubre fue trasladado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Los profesionales diagnosticaron un ACV isquémico, un cuadro que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro.

Además, los médicos detectaron una meningoencefalitis, una inflamación que compromete tanto las membranas que recubren el cerebro como el propio tejido cerebral.

Estuvo en coma inducido y necesitó asistencia respiratoria

La gravedad de la situación llevó al equipo médico a implementar medidas de cuidados intensivos para estabilizar al actor y acompañar su evolución.

Según la información difundida, Gioia permaneció aproximadamente una semana bajo coma farmacológico y con asistencia respiratoria.

El 17 de octubre los profesionales comenzaron el proceso para retirarle la sedación, luego de observar una evolución que permitió avanzar hacia una nueva etapa de tratamiento.

Durante los días posteriores, el humorista continuó bajo seguimiento médico para evaluar su respuesta y determinar las condiciones necesarias para abandonar la internación.

Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta hospitalaria, después de casi tres semanas de atención especializada.

Cómo sigue la salud del humorista

Aunque logró superar la etapa más delicada de su internación, José Luis Gioia todavía necesita continuar con un proceso de recuperación.

Actualmente, según la información difundida por Maru Leone, el actor se encuentra realizando un tratamiento intensivo de rehabilitación en la Clínica Alcla.

El objetivo de esta nueva etapa es trabajar sobre las capacidades que pudieron verse afectadas por el episodio neurológico y acompañar su recuperación mediante atención especializada.

La periodista explicó que la familia decidió dar a conocer lo sucedido una vez que el estado de salud del artista presentó una evolución favorable y pudo recibir el alta del centro donde permaneció internado.

Qué pasó con su personaje en la serie Menem

El problema de salud de Gioia también obligó a modificar la organización del rodaje de la segunda temporada de Menem.

En la producción de Prime Video, el actor tenía asignado el papel del médico del expresidente Carlos Saúl Menem. Sin embargo, la internación le impidió completar las escenas que todavía tenía pendientes.

Ante esta situación, el equipo de producción debió reorganizar el trabajo y convocar a otro intérprete para continuar con el personaje.

De acuerdo con lo relatado por Leone, incluso se habría tomado la decisión de descartar las escenas que Gioia ya había grabado, con el propósito de mantener la continuidad narrativa de la ficción.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre cómo quedará finalmente representado ese personaje en la segunda temporada.

La trayectoria de José Luis Gioia

José Luis Gioia desarrolló una extensa carrera en el espectáculo argentino, especialmente vinculada con el humor, la televisión, el teatro y distintas producciones audiovisuales.

A lo largo de su trayectoria participó en programas televisivos, espectáculos humorísticos y ficciones, donde combinó su experiencia como comediante con trabajos de actuación.

Entre sus participaciones recientes se destacó su interpretación del médico personal de Diego Maradona en la serie sobre Guillermo Coppola.

También formó parte de MasterChef Celebrity, donde participó como concursante en una de las temporadas del programa.

Su incorporación a la segunda temporada de Menem representaba un nuevo trabajo dentro de las producciones de ficción, que debió interrumpirse debido al episodio de salud.

Tras recibir el alta hospitalaria, el actor continúa enfocado en su recuperación, acompañado por profesionales especializados y su entorno familiar.