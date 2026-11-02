 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos En el Centro Provincial de Convenciones

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná con entrada libre y gratuita

Antonio Tarragó Ros presentará el sábado 7 de noviembre El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

2 de Noviembre de 2026
Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná.
Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná. Foto: (GPER).

Antonio Tarragó Ros presentará el sábado 7 de noviembre El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

El reconocido acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará el sábado 7 de noviembre El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

 

"Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo", sostuvo Tarragó Ros al referirse a la obra que donó a la provincia para su difusión a través de las escuelas y en los ámbitos culturales.

 

El espectáculo de este sábado es auspiciado por el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

El Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz para conservar la pureza del género.

 

La obra se completa con un ciclo de cuatro fascículos -Flora, Fauna, Aves y Reptiles- y 100 biografías de entrerrianos destacados: próceres, poetas, científicos y artistas, junto a leyendas de la provincia.

Temas:

Antonio Tarragó Ros Paraná Centro Provincial de Convenciones
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso