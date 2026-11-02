Emilia Mernes festejó su cumpleaños con una fiesta temática: su look y los famosos invitados

Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. La cantante compartió fotos y videos del encuentro, en el que combinó una ambientación de Halloween con un vestuario de fantasía.

Para la ocasión, eligió un conjunto negro y violeta con relieves que simulaban tentáculos y un tocado que continuaba ese diseño. Completó la caracterización con maquillaje lila, brillos en el rostro y el cuerpo, uñas oscuras y cabello negro con mechones blancos.

El espacio también acompañó la propuesta, con iluminación violeta y sectores preparados para las fotografías. Los invitados se sumaron a la consigna con disfraces de terror, criaturas fantásticas y personajes de ficción.

Una torta que recreó su figura

Uno de los detalles del festejo fue la torta, que reproducía el torso de Emilia Mernes y parte de su vestuario. El diseño incluyó un corset negro, apliques plateados, plumas azules y violetas y correas con hebillas.

Las velas fueron colocadas en la parte superior de la pieza, frente a la que la artista se reunió con sus allegados. Ese momento quedó registrado tanto en fotografías individuales como en retratos grupales.

El diseño también generó comentarios entre sus seguidores después de que publicara las imágenes. “Imaginate ser tan icónica que tu torta es de tu cuerpo”, escribió una usuaria al referirse a la elección.

Duki y los amigos que acompañaron el festejo

Duki participó de la celebración y apareció junto a la cantante en distintas postales. Uno de los videos los mostró abrazados y besándose cerca de la mesa de la torta, bajo las luces violetas.

La secuencia fue compartida por Franco Poggio, quien acompañó la publicación con el saludo “Feliz cumple, amiga hermosa”. El músico también se sumó a las fotografías con el resto de los asistentes.

Entre los invitados estuvieron Nicki Nicole, Julieta Poggio y Marti Benza. En sus historias, la cumpleañera también mostró registros con Yami Safdie y Lizardo Ponce, que formaron parte de la noche.

Los disfraces de los invitados y la presencia familiar

Nicki Nicole eligió una caracterización de novia fantasma, con vestido blanco, velo y maquillaje temático. Compartió una imagen junto a Emilia Mernes y la acompañó con la expresión “mi amiga”.

Los padres de la artista también asistieron disfrazados y posaron junto a su hija y sus amigos. Su participación recibió mensajes de cariño de los seguidores, que destacaron el acompañamiento familiar.

“Si tus papás se disfrazan es porque te aman. Qué lindo es verlos en todas las etapas de Emilia”, comentó una usuaria. Las imágenes compartidas por la cantante también mostraron momentos de baile, brindis y encuentros entre los invitados.