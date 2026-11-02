El gobierno provincial convocó a los gremios docentes a la mesa paritaria

El Gobierno de Entre Ríos formalizó este lunes la convocatoria para los representantes de los gremios docentes de la provincia con el objetivo de reactivar la mesa de negociación salarial.

De acuerdo a lo informado, el encuentro se llevará adelante el martes 10 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La convocatoria oficial responde a la decisión del Poder Ejecutivo “de dar continuidad al ámbito paritario y mantener el canal de diálogo abierto con el sector educativo para consensuar pautas salariales que atiendan las necesidades del escalafón”.

Vale recordar que la semana pasada, Agmer presentó con el acompañamiento de Sadop y Amet, un petitorio ante la Secretaría de Trabajo, para exigir la apertura de la paritaria y reclamó una propuesta salarial acorde con la situación económica de los docentes.