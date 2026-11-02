El Senado impulsa la creación de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó un proyecto de comunicación que solicita a la Procuración General de la Provincia la creación de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales. La iniciativa, impulsada por la senadora del departamento La Paz, Patricia Díaz, recibió aprobación durante la sesión del jueves 29 de octubre, en respuesta a los reclamos del sector agropecuario por la reiteración de robos de ganado, especialmente en el norte entrerriano.

La propuesta, a la que accedió APF, plantea la conformación de una unidad fiscal especializada dentro del Ministerio Público Fiscal, con personal capacitado, recursos de investigación y actuación coordinada con las fiscalías de las distintas jurisdicciones. El objetivo es mejorar el seguimiento de las denuncias, la recolección de pruebas y la investigación de posibles vínculos entre hechos delictivos.

El proyecto recogió las preocupaciones expresadas por organizaciones como Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace, que advirtieron sobre el incremento de los casos de abigeato y reclamaron medidas para fortalecer la investigación de estos delitos.

Qué propone el proyecto aprobado por el Senado

La iniciativa establece que la Cámara Alta “vería con agrado que la Procuración General de la Provincia, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y en ejercicio de sus atribuciones, disponga la creación y puesta en funcionamiento de una fiscalía especializada en abigeato y delitos rurales conexos”.

El texto propone que la dependencia funcione como una unidad fiscal especializada, con intervención coordinada con las fiscalías territoriales. También solicita definir su organización, cobertura geográfica, personal y medios de investigación, además de establecer mecanismos de articulación con la Policía de Entre Ríos y los organismos encargados de controlar la identificación y el tránsito de hacienda.

La propuesta contempla la creación de canales de atención y orientación para los productores damnificados. En caso de que la puesta en funcionamiento de la fiscalía requiera nuevos cargos, modificaciones legales o recursos presupuestarios, plantea gestionar los instrumentos correspondientes ante las autoridades competentes, respetando la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

Los reclamos por robos de ganado en el norte entrerriano

El proyecto surgió a partir de las advertencias de entidades agropecuarias sobre la reiteración de robos de hacienda, principalmente en departamentos del norte provincial, donde la actividad ganadera tiene una importante presencia.

Entre los antecedentes mencionados se encuentran las declaraciones de Matías Martiarena, director del Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina, quien expuso los reclamos de productores afectados por robos reiterados en la zona de Bovril y planteó la necesidad de contar con fiscalías especializadas y una mayor coordinación institucional.

En sus fundamentos, la iniciativa señaló que “se busca que la investigación de estos delitos cuente con una organización estable, personal capacitado y coordinación entre las jurisdicciones, de modo que las denuncias reciban un seguimiento adecuado”.

La propuesta no formuló conclusiones sobre investigaciones judiciales particulares ni sobre el desempeño de sus responsables, sino que planteó una reorganización institucional para abordar los delitos rurales con recursos y conocimientos específicos.

Cómo funcionaría la fiscalía especializada en abigeato

La unidad propuesta tendría entre sus funciones fortalecer las investigaciones relacionadas con la sustracción de ganado y otros delitos rurales conexos. Para ello, se considera necesario contar con conocimientos específicos sobre identificación de animales, documentación de movimientos de hacienda y preservación de pruebas.

Los fundamentos también destacan la importancia de analizar posibles conexiones entre distintos hechos e investigar eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de animales sustraídos. Estas tareas requerirían la participación coordinada de fiscales, fuerzas policiales y organismos de control.

“Una unidad con dedicación específica podría sostener esas tareas y asistir a las fiscalías territoriales”, sostiene el proyecto, que también contempla mejorar la atención a los damnificados y facilitar el intercambio de información entre las dependencias involucradas.

Los fundamentos legales de la iniciativa

La senadora Patricia Díaz fundamentó el pedido en las atribuciones que la legislación provincial otorga al Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, citó el artículo 207 de la Constitución de Entre Ríos, que reconoce la autonomía funcional del organismo y le asigna la conducción de la investigación penal.

También mencionó la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 10.407, cuyo artículo 17, inciso i), faculta al Procurador General a crear unidades especializadas para investigar delitos complejos y conformar equipos destinados a combatir determinadas modalidades delictivas cuando las circunstancias lo requieran.

Sobre esa base, la legisladora sostuvo que la creación de una fiscalía especializada podría concretarse dentro de las facultades de la Procuración General, sin perjuicio de las adecuaciones administrativas, legales o presupuestarias que resultaran necesarias.

La aprobación del proyecto de comunicación no implica la creación inmediata de la fiscalía, ya que la decisión corresponde a la Procuración General de la Provincia. El Senado expresó así su respaldo institucional a una medida reclamada por productores y entidades rurales para mejorar la investigación del abigeato en Entre Ríos.