Incorporaron una nueva vacuna obligatoria al calendario nacional: a qué niños alcanza

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, para la población nacida a partir del 1° de enero de 2028. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1567/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) estará destinada a prevenir seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

La resolución dispuso que el nuevo esquema comprenderá tres dosis correspondientes a la vacunación primaria, que deberán administrarse a los 2, 4 y 6 meses de edad, y una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses.

Qué vacunas reemplazará el nuevo esquema

Para la población nacida desde el 1° de enero de 2028, la vacuna séxtuple reemplazará la administración por separado de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada (IPV) a los 2, 4 y 6 meses.

También sustituirá el refuerzo de la vacuna pentavalente previsto entre los 15 y 18 meses y el refuerzo de IPV que se administraba a los 5 años.

La resolución explicó que la vacuna combinada permitirá reunir en una misma aplicación los componentes de las vacunas pentavalente e IPV, con el objetivo de simplificar el esquema de inmunización y reducir la cantidad de inyecciones por visita.

Qué ocurrirá con los niños nacidos antes de 2028

El Ministerio de Salud estableció un régimen de transición para diferenciar los esquemas de vacunación según el año de nacimiento.

Las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar y completar los esquemas correspondientes a su cohorte de nacimiento.

En el caso de la vacunación antipoliomielítica inactivada, se mantendrán las tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, además del refuerzo a los 5 años.

Por su parte, los niños nacidos desde el 1° de enero de 2028 recibirán cuatro dosis del componente antipoliomielítico mediante la vacuna séxtuple, a los 2, 4, 6 y entre los 15 y 18 meses.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) trató la incorporación de la vacuna durante una reunión extraordinaria realizada el 29 de octubre de 2026. Y se acordó su inclusión en el calendario nacional con el objetivo de fortalecer la estrategia de inmunización y optimizar la protección contra las seis enfermedades comprendidas.

El Ministerio de Salud también señaló que la utilización de vacunas combinadas puede simplificar los procesos de distribución, transporte, almacenamiento y conservación, además de facilitar el seguimiento de los esquemas de vacunación.