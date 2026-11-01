Quini 6: 54 apostadores ganaron más de $9 millones en el Siempre Sale y ocho son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.400 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. En el Siempre Sale hubo 54 con cinco aciertos y ocho son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.400 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 14-41-09-07-08-10. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $1.243.482.887.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 37-27-24-02-16-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.855.682.086.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-23-39-00-14-02. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-08-09-05-40-02. Hubo 54 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.600.984. Ocho son de Entre Ríos. El resto se repartió en Santa Fe (10), Buenos Aires (9), Córdoba (7), Capital Federal (4), Tierra del Fuego (3), Mendoza (3), Salta (2), San Juan (2), Jujuy (2), Catamarca (1), Corrientes (1), Río Negro (1) y Formosa (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.221 ganadores y cada uno percibirá $163.800,16. Elonce.com