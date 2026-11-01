Una descendiente de Manuel Belgrano participó del desfile en homenaje a Urquiza

La descendiente de Manuel Belgrano, Susana Teresa Rosas y Belgrano, participó del desfile histórico realizado en Concepción del Uruguay en homenaje al general Justo José de Urquiza. Su presencia fue uno de los momentos destacados de la ceremonia, que reunió a autoridades, instituciones y vecinos para recordar el legado del primer presidente constitucional argentino.

La representante de la familia del creador de la Bandera Nacional llegó por calle San Martín, donde fue recibida con aplausos por el público que acompañaba el desfile. Su participación tuvo un significado especial por el vínculo entre dos figuras fundamentales de la historia argentina.

(Elonce)

Durante la ceremonia, se destacó que la familia del general Manuel Belgrano quiso estar presente en el homenaje a Urquiza, en reconocimiento a su papel en la organización nacional y a su contribución a la construcción de las instituciones del país.

(Elonce)

El recibimiento de las autoridades en el desfile histórico

Susana Teresa Rosas y Belgrano fue recibida por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, quienes la saludaron durante el desarrollo del acto.

También participó del recibimiento el doctor Héctor César Sauret, vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano, quien se acercó para agradecerle su presencia en una ceremonia de especial relevancia para la historia entrerriana.

(Elonce)

La participación de la descendiente de Belgrano permitió vincular simbólicamente el legado del creador de la Bandera Nacional con el homenaje a Urquiza, cuya trayectoria estuvo estrechamente relacionada con la organización constitucional argentina.

Le entregaron un recuerdo del Pronunciamiento de Urquiza

Como reconocimiento por su participación, las autoridades le entregaron una réplica de la pirámide que recuerda el histórico Pronunciamiento del general Justo José de Urquiza, realizado en 1851.

El presente, elaborado con una base de mármol, fue entregado por las autoridades provinciales y municipales como recuerdo de su visita a Concepción del Uruguay y de su participación en la celebración.

El homenaje constituyó uno de los momentos simbólicos del desfile, al reunir la memoria de Manuel Belgrano y Justo José de Urquiza en una jornada dedicada a destacar la historia de Entre Ríos y su aporte a la construcción de la Nación. En el siguiente enlace se puede acceder al álbum de fotos con algunas postales del desfile histórico en Concepción del Uruguay.