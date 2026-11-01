Con gol de Lautaro Di Lollo, Boca le gana 1-0 a River en el Superclásico

Boca quiere volver a la punta de la tabla anual y River quiere seguir soñando con la clasificación a las copas internacionales. Seguí las incidencias del partido.
Boca y River viven una nueva edición del Superclásico en La Bombonera en la tarde de este domingo, en un nuevo partido correspondiente al Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido:
¡Final del primer tiempo!
49 minutos: amonestado Acuña en River
El Huevo tuvo un encontronazo con Paredes, como en el anterior Superclásico, y se ganó la amarilla.
45 minutos: media vuelta de Ascacibar y tapada de Beltrán
El volante de Boca recibió dentro del área, giró y sacó un remate que tapó el arquero.
44 minutos: Almada desperdició un tiro libre para River
El ex Vélez Sarsfield se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue defectuoso.
42 minutos: amonestado Herrera en Boca
El central cortó con falta sobre Galván y se ganó la amarilla.
40 minutos: se salvó River
Otamendi quiso despejar y la pelota dio en Montiel y el rebote pasó cerca del arco defendido por Beltrán. En el rebote del córner, Paredes remató y mandó el balón por arriba del travesaño.
33 minutos: otra llegada de Boca
Buen centro de Flores y aparición de Ascacibar, que conectó de cabeza dentro del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.
31 minutos: se salvó River
De contraataque, Boca puso en aprietos al visitante. Lautaro Rivero se arrojó para mandar al córner un centro rasante de Villa y evitó la llega de Flores en el segundo palo.
27 minutos: ¡GOL DE BOCA!
Lautaro Di Lollo ganó de cabeza tras un tiro de esquina y anotó el primer tanto del partido.
19 minutos: amonestado Lautaro Di Lollo en Boca
El central recibió la amarilla por una falta sobre Ángel Correa.
12 minutos: cambio en River Plate
Ingresó Lautaro Rivero por Lucas Beltrán ante la necesidad de ocupar el hueco en la zaga central.
9 minutos: ¡EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA!
El árbitro fue llamado por el VAR y tras revisar un agarrón del defensor a Merentiel, lo expulsó del partido.
Primera llegada de Boca
Lozano sacó un centro punzante al corazón del área y Merentiel anticipó a Otamendi, pero Beltrán resolvió con solvencia.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Boca Juniors y River Plate ya disputan en la Bombonera una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
Formaciones confirmadas
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.