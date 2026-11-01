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Deportes Fecha 15

Con gol de Lautaro Di Lollo, Boca le gana 1-0 a River en el Superclásico

Boca quiere volver a la punta de la tabla anual y River quiere seguir soñando con la clasificación a las copas internacionales. Seguí las incidencias del partido.

1 de Noviembre de 2026
Boca y River juegan una nueva edición del Superclásico.
Boca y River juegan una nueva edición del Superclásico. Foto: La Nación.

Boca quiere volver a la punta de la tabla anual y River quiere seguir soñando con la clasificación a las copas internacionales. Seguí las incidencias del partido.

Boca y River viven una nueva edición del Superclásico en La Bombonera en la tarde de este domingo, en un nuevo partido correspondiente al Torneo Clausura.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡Final del primer tiempo!

 

49 minutos: amonestado Acuña en River

El Huevo tuvo un encontronazo con Paredes, como en el anterior Superclásico, y se ganó la amarilla.

 

45 minutos: media vuelta de Ascacibar y tapada de Beltrán

El volante de Boca recibió dentro del área, giró y sacó un remate que tapó el arquero.

 

44 minutos: Almada desperdició un tiro libre para River

El ex Vélez Sarsfield se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue defectuoso.

 

42 minutos: amonestado Herrera en Boca

El central cortó con falta sobre Galván y se ganó la amarilla.

 

40 minutos: se salvó River

Otamendi quiso despejar y la pelota dio en Montiel y el rebote pasó cerca del arco defendido por Beltrán. En el rebote del córner, Paredes remató y mandó el balón por arriba del travesaño.

 

33 minutos: otra llegada de Boca

Buen centro de Flores y aparición de Ascacibar, que conectó de cabeza dentro del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

 

 

31 minutos: se salvó River

De contraataque, Boca puso en aprietos al visitante. Lautaro Rivero se arrojó para mandar al córner un centro rasante de Villa y evitó la llega de Flores en el segundo palo.

 

27 minutos: ¡GOL DE BOCA!

Lautaro Di Lollo ganó de cabeza tras un tiro de esquina y anotó el primer tanto del partido.

 

 

 

19 minutos: amonestado Lautaro Di Lollo en Boca

El central recibió la amarilla por una falta sobre Ángel Correa.

 

12 minutos: cambio en River Plate

Ingresó Lautaro Rivero por Lucas Beltrán ante la necesidad de ocupar el hueco en la zaga central.

 

9 minutos: ¡EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA!

El árbitro fue llamado por el VAR y tras revisar un agarrón del defensor a Merentiel, lo expulsó del partido.

 

 

 

Primera llegada de Boca

Lozano sacó un centro punzante al corazón del área y Merentiel anticipó a Otamendi, pero Beltrán resolvió con solvencia.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Boca Juniors y River Plate ya disputan en la Bombonera una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

 

Formaciones confirmadas

 

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

 

River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Temas:

Boca River Torneo Clausura
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