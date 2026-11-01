AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche

La AUH de ANSES en noviembre de 2026 tendrá un aumento del 1,93% y alcanzará un valor general de $159.611 por hijo. Sin embargo, el importe que recibirá cada familia dependerá de la retención aplicada por el organismo y de los beneficios complementarios que le correspondan, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La actualización de la Asignación Universal por Hijo responde al índice de inflación de septiembre y fue establecida mediante la Resolución 303/2026. El incremento también alcanza a la asignación por hijo con discapacidad, cuyo valor total ascenderá a $519.704.

ANSES aplica una retención mensual del 20% de la AUH, que puede recuperarse mediante la acreditación de los controles sanitarios y educativos correspondientes. Por ese motivo, el importe depositado habitualmente es inferior al valor total de la prestación.

Cuánto recibirán las familias por cada hijo

Con los nuevos valores, quienes perciban el 80% de la AUH cobrarán $127.688,80 por hijo, mientras que los $31.922,20 restantes quedarán retenidos hasta la presentación de la documentación requerida, según difundió iProfesional.

En el caso de hijos con discapacidad, el pago mensual directo será de $415.763,20. La diferencia respecto del monto total de $519.704 asciende a $103.940,80.

Para conocer el importe exacto, cada titular deberá revisar su liquidación, ya que el dinero acreditado puede variar según la cantidad de hijos y los complementos asignados.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma a la AUH

La Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, mantendrá sus valores durante noviembre. Este beneficio se acredita automáticamente a las familias que cumplen los requisitos establecidos.

Los importes serán de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos y $149.425 para quienes tengan tres hijos o más.

Por ejemplo, una familia con un hijo que perciba el 80% de la AUH y también reciba la Tarjeta Alimentar sumará $199.938,80 entre ambas prestaciones, sin contar otros beneficios adicionales.

Complemento Leche: quiénes pueden recibirlo

Otro ingreso adicional es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos menores de tres años y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo que reúnan las condiciones del programa.

En noviembre, este complemento alcanzará los $60.203, lo que permitirá incrementar el ingreso de los hogares comprendidos en la prestación.

De esta manera, una familia con un hijo que reúna los requisitos para cobrar el 80% de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche podría recibir $260.141,80 durante noviembre.

Cuándo se paga la AUH en noviembre de 2026

El cronograma de pagos comenzará el miércoles 11 de noviembre para los titulares con DNI terminado en 0. Continuará el jueves 12 para los documentos finalizados en 1 y el viernes 13 para los terminados en 2.

Los beneficiarios con DNI terminado en 3 cobrarán el lunes 16; los finalizados en 4, el martes 17; los terminados en 5, el miércoles 18; y aquellos cuyos documentos concluyan en 6, el jueves 19 de noviembre.

Por último, los titulares con DNI terminado en 7 cobrarán el viernes 20; los finalizados en 8, el martes 24; y los terminados en 9, el miércoles 25 de noviembre.

Los beneficiarios podrán consultar su liquidación en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar los importes y complementos incluidos en el pago mensual.