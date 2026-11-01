Aplausos y emoción por la llegada de los granaderos al desfile de Concepción del Uruguay

El desfile cívico-militar en Concepción del Uruguay se transmite en vivo por Elonce, desde la Plaza General Francisco Ramírez, donde una multitud participa de una jornada histórica en homenaje al general Justo José de Urquiza. La celebración reúne a granaderos a caballo, fuerzas armadas y de seguridad, estudiantes, instituciones y familias de distintos puntos del departamento Uruguay.

La ceremonia conmemora tres acontecimientos importantes para la ciudad: el 225º aniversario del nacimiento de Justo José de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y el 175º aniversario del Pronunciamiento de Urquiza. Los festejos, inicialmente previstos para la semana anterior, debieron postergarse por las condiciones meteorológicas.

(Elonce)

Desde las primeras horas de la mañana, vecinos y delegaciones escolares comenzaron a concentrarse alrededor de la plaza principal. Las banderas argentinas, entrerrianas y de Concepción del Uruguay acompañan una celebración que recupera los tradicionales desfiles cívico-militares y que puede seguirse en directo a través de la pantalla de Elonce.

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Granaderos y fuerzas armadas, protagonistas de la ceremonia

Uno de los momentos más destacados fue el ingreso de los Granaderos a Caballo General San Martín, recibidos con aplausos por el público. Los efectivos avanzaron montados y tomaron posición junto a las demás agrupaciones militares que participan del homenaje.

También se hicieron presentes integrantes del Regimiento de Infantería 1 Patricios, efectivos del Ejército Argentino, la Banda de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios y excombatientes de Malvinas, quienes acompañaron la formación con sus respectivas banderas de ceremonia.

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El acto es encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani, en representación del Gobierno provincial, y el intendente José Eduardo Lauritto. Ambas autoridades participaron del saludo protocolar a las formaciones militares y a las delegaciones educativas, ante una plaza colmada de espectadores.

Estudiantes y familias acompañan el desfile histórico

La presencia de alumnos de establecimientos educativos de Concepción del Uruguay y localidades cercanas constituye uno de los aspectos centrales de la jornada. Niños y jóvenes, acompañados por docentes y directivos, participan de los homenajes y tienen la oportunidad de observar de cerca a los granaderos.

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Durante la transmisión de Elonce, estudiantes compartieron sus impresiones sobre el acto. Uno de ellos destacó que la celebración era "muy linda" y expresó su sorpresa por la gran cantidad de personas reunidas en la plaza.

Un director escolar que llegó con su delegación desde otra localidad del departamento valoró la experiencia. "Es un acontecimiento muy lindo para la ciudad y más para las escuelas también, que pueden venir todas las escuelas del departamento y disfrutar del desfile", manifestó.

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Una celebración que continúa en vivo por Elonce

El escenario de los festejos es la histórica Plaza General Francisco Ramírez, frente a la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, donde descansan los restos del general Urquiza. El lugar concentra una parte fundamental del patrimonio histórico de la ciudad, fundada en 1783 por Tomás de Rocamora.

La programación contempla el paso de delegaciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y universitario, además de clubes, instituciones locales y agrupaciones de las fuerzas armadas y de seguridad. También está prevista la interpretación del Himno a Concepción del Uruguay por parte del cantante Emanuel Noir, líder de Ke Personajes.

Elonce continúa transmitiendo en vivo el desarrollo de la celebración, con imágenes del acto, el desfile y testimonios de los protagonistas. La cobertura permite seguir una jornada que reúne a la comunidad uruguayense alrededor de su historia y de las figuras que marcaron el pasado de Entre Ríos.