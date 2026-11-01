Jugaban en un baldío de Mar del Plata y encontraron un cráneo humano dentro de una cartera

Un grupo de chicos encontró un cráneo humano dentro de una cartera mientras jugaba en un terreno baldío de Mar del Plata. El descubrimiento ocurrió el viernes en el barrio Parque Independencia y motivó una investigación judicial para determinar la procedencia de los restos.

Los menores estaban en un predio ubicado en la intersección de Posadas y avenida de las Islas Malvinas. Según relataron vecinos, después del hallazgo avisaron a sus familiares, quienes se comunicaron con la Policía.

Durante la revisión del descampado también aparecieron otras bolsas con restos óseos. Los investigadores buscan establecer si todos los elementos tienen un mismo origen.

El operativo en el terreno

Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría con jurisdicción en el sector acudieron al lugar. Delimitaron el área y realizaron un rastrillaje para localizar otros elementos de interés.

En el procedimiento participaron especialistas de Policía Científica y personal forense. Los equipos recolectaron los restos y las muestras necesarias para avanzar con los análisis.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 14 de Mar del Plata. El fiscal Fernando Berlingeri se presentó en el descampado para coordinar las primeras medidas y supervisar las tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones.

La hipótesis sobre su procedencia

Aunque inicialmente se activaron los protocolos ante la posibilidad de un crimen, los primeros indicios apuntaron a restos de una antigüedad considerable. Una de las hipótesis es que fueran piezas utilizadas por estudiantes de Medicina, aunque su procedencia todavía no fue establecida.

Los estudios deberán determinar la antigüedad de los huesos, si corresponden a un hombre o una mujer y si es posible avanzar en su identificación. Esos resultados permitirán evaluar su eventual vinculación con algún hecho delictivo.

La investigación en Mar del Plata también intenta reconstruir cómo llegaron la cartera y las bolsas al baldío. Por el momento, el origen de los restos y la relación entre los distintos elementos encontrados permanecen bajo análisis.